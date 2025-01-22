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Военная операция на Украине ,  
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Залужный и Буданов обошли Зеленского в рейтинге доверия украинцев

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский оказался на третьем месте в рейтинге доверия украинцев от компании Socis, который возглавил Залужный. В топ-10 попали Порошенко и Кличко
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters)

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный возглавил рейтинг доверия украинцев по версии исследовательской компании Socis, сообщает NV.

Опрос был проведен 5−11 декабря 2024 года методом CATI (автоматизированная система телефонных опросов) среди 2000 респондентов старше 18 лет на территориях, подконтрольных правительству Украины.

Согласно исследованию, Залужный так или иначе пользуется доверием почти 72% украинцев (34,9% выбрали вариант «доверяю», еще 36,7% — «скорее доверяю»).

На втором месте оказался руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов с результатом 46,7% (17,3% безоговорочно доверяют, 29,4% — скорее доверяют). Замыкает тройку лидеров президент Владимир Зеленский, которому доверие выразили 40,8% респондентов (16,2 и 24,6% соответственно).

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Фото:Вячеслав Ратынский / Reuters

При этом 23,7% украинцев не доверяют Залужному, 42,7% — Буданову, 56% — Зеленскому.

Следующие в рейтинге доверия — общественный деятель Сергей Притула (31,7%), бывший президент и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко (18,9%), внефракционный депутат Дмитрий Разумков (28,7%), мэр Киева Виталий Кличко (24,5%). Лидер партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко пользуется доверием 10,1% респондентов.

Залужный и Буданов весной 2023 года вошли в тройку самых популярных и влиятельных украинских военнослужащих по версии экспертов, опрошенных NV. Залужный стал главкомом ВСУ в 2021 году и занимал должность до февраля 2024-го. После начала военного конфликта России и Украины украинские и западные СМИ начали сообщать о конфликте между ним и Зеленским; осенью 2023-го ситуация усугубилась после интервью и статьи главкома в журнале The Economist, где тот среди прочего заявил, что бои зашли в тупик. Зеленский с этой точкой зрения не согласился.

В автобиографии Залужного «Моя война» бывший главком рассказал, как портились его отношения с офисом Зеленского. В частности, по словам генерала, руководитель одной из структур ВСУ был назначен на должность без его согласия. По данным «Украинской правды», речь о Викторе Хоренко, который в 2022 году возглавил Силы спецопераций ВСУ.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Зеленский Валерий Залужный Кирилл Буданов рейтинг доверия Украина
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Валерий Залужный фото

Валерий Залужный

посол Украины в Великобритании, военный, бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
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