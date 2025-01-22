Залужный и Буданов обошли Зеленского в рейтинге доверия украинцев

Зеленский оказался на третьем месте в рейтинге доверия украинцев от компании Socis, который возглавил Залужный. В топ-10 попали Порошенко и Кличко

Валерий Залужный (Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters)

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный возглавил рейтинг доверия украинцев по версии исследовательской компании Socis, сообщает NV.

Опрос был проведен 5−11 декабря 2024 года методом CATI (автоматизированная система телефонных опросов) среди 2000 респондентов старше 18 лет на территориях, подконтрольных правительству Украины.

Согласно исследованию, Залужный так или иначе пользуется доверием почти 72% украинцев (34,9% выбрали вариант «доверяю», еще 36,7% — «скорее доверяю»).

На втором месте оказался руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов с результатом 46,7% (17,3% безоговорочно доверяют, 29,4% — скорее доверяют). Замыкает тройку лидеров президент Владимир Зеленский, которому доверие выразили 40,8% респондентов (16,2 и 24,6% соответственно).

При этом 23,7% украинцев не доверяют Залужному, 42,7% — Буданову, 56% — Зеленскому.

Следующие в рейтинге доверия — общественный деятель Сергей Притула (31,7%), бывший президент и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко (18,9%), внефракционный депутат Дмитрий Разумков (28,7%), мэр Киева Виталий Кличко (24,5%). Лидер партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко пользуется доверием 10,1% респондентов.

Залужный и Буданов весной 2023 года вошли в тройку самых популярных и влиятельных украинских военнослужащих по версии экспертов, опрошенных NV. Залужный стал главкомом ВСУ в 2021 году и занимал должность до февраля 2024-го. После начала военного конфликта России и Украины украинские и западные СМИ начали сообщать о конфликте между ним и Зеленским; осенью 2023-го ситуация усугубилась после интервью и статьи главкома в журнале The Economist, где тот среди прочего заявил, что бои зашли в тупик. Зеленский с этой точкой зрения не согласился.

В автобиографии Залужного «Моя война» бывший главком рассказал, как портились его отношения с офисом Зеленского. В частности, по словам генерала, руководитель одной из структур ВСУ был назначен на должность без его согласия. По данным «Украинской правды», речь о Викторе Хоренко, который в 2022 году возглавил Силы спецопераций ВСУ.