Политика⁠,
0

В Раде допустили, что Зеленский уволит Ермака

Гончаренко: в Раде допустили, что Зеленский уволит Ермака 20 ноября
Андрей Ермак
Андрей Ермак (Фото: Alexey Furman / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский может отправить в отставку руководителя офиса президента Андрея Ермака в четверг, 20 ноября. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в телеграм-канале.

«В Раде говорят о том, что в четверг Зеленский уволит Ермака», — написал Гончаренко. Он также сообщил, что возможной преемницей Ермака может стать экс-посол Украины в США Оксана Маркарова.

Нардеп назвал никнейм Ермака на «пленках Миндича»
Политика
Андрей Ермак

Народный депутат Украины Ярослав Железняк в ролике на своем YouTube-канале заявил, что Ермак причастен к коррупционным схемам в энергетическом секторе и фигурирует в материалах прослушки под прозвищем Али-Баба. По словам депутата, это прозвище образовано от инициалов Ермака — Андрей Борисович (АБ).

Железняк утверждал, что Ермак был осведомлен о коррупционных схемах и лично координировал операцию по ограничению полномочий антикоррупционных органов.

НАБУ заявило о коррупционной схеме группы Миндича в оборонной сфере
Политика
Тимур Миндич

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о преступной группировке в «Энергоатоме», участники которой брали откаты в размере 10–15% от стоимости контрактов. По данным «РБК.Украина», в схеме участвовали соратник президента Украины Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите АО «Энергоатом» Дмитрий Басов и тогдашний министр юстиции Герман Галущенко. Участники схемы передали бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову (псевдоним Че Гевара) $1,2 млн и почти €100 тыс. наличными, полагают НАБУ и САП.

Теги
Антонина Сергеева
Украина коррупция скандал Андрей Ермак
