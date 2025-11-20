 Перейти к основному контенту
Дело Тимура Миндича⁠,
0

NYT сравнила расследование дела Миндича с сериалом на Netflix

Сюжет
Дело Тимура Миндича
Тимур Миндич
Тимур Миндич (Фото: Еврейская община города Днепропетровск)

Антикоррупционные органы Украины НАБУ и САП подошли к освещению результатов своего 15-месячного расследования дела Тимура Миндича в лучших традициях стриминговой платформы Netflix, пишет The New York Times (NYT).

Начиная с 10 ноября 2025 года ведомства в течение двух дней регулярно публиковали видео, раскрывающие крупнейший за последнее время коррупционный скандал с участием высокопоставленных украинских чиновников и людей из окружения президента страны.

Первый анонс появился в 10:10 утра 10 ноября — в виде фотографии пачек стодолларовых купюр и мешков с украинскими гривнами, ее сопровождали хэштеги #мидас и #разоблачен и обещание: «Подробности позже».

Затем каждые несколько часов стали выходить ролики, собиравшие огромную аудиторию.

FT призвала Зеленского сменить стиль управления на Украине
Политика
Владимир Зеленский

«Видеоролики распространялись в социальных сетях почти как стриминговые сериалы. В них были захватывающие моменты, взрывы, интриги и броское название: «Операция «Мидас», — пишет издание.

Первый эпизод начался с тревожной музыки, затем в кадре появился детектив Национального антикоррупционного бюро Украины Александр Абакумов и представил серию фрагментов прослушки разговоров фигурантов дела. Последнее в серии видео закончилось словами: «Продолжение следует».

«С учетом расследований наших антикоррупционных органов подписка на Netflix — пустая трата денег», — цитирует NYT одного из украинских журналистов.

Согласно материалам расследования, соратник президента Украины Владимира Зеленского и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич выстроил коррупционную схему вокруг госконцерна «Энергоатом» (является оператором украинских АЭС). По версии следствия, бизнесмен и его сообщники требовали у контрагентов откаты за контракты. Их общая сумма составила $100 млн.

Миндич успел покинуть страну. Пять фигурантов были задержаны, в отставку были отправлены министр юстиции Герман Галущенко (с 2021 по 2025 год был министром энергетики) и министр энергетики Светлана Гринчук. В расследовании также фигурируют имена Зеленского и бывшего министра обороны Рустема Умерова.

Денис Малышев
Тимур Миндич Владимир Зеленский Рустем Умеров коррупция НАБУ Netflix
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
