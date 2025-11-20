NYT сравнила расследование дела Миндича с сериалом на Netflix

Тимур Миндич (Фото: Еврейская община города Днепропетровск)

Антикоррупционные органы Украины НАБУ и САП подошли к освещению результатов своего 15-месячного расследования дела Тимура Миндича в лучших традициях стриминговой платформы Netflix, пишет The New York Times (NYT).

Начиная с 10 ноября 2025 года ведомства в течение двух дней регулярно публиковали видео, раскрывающие крупнейший за последнее время коррупционный скандал с участием высокопоставленных украинских чиновников и людей из окружения президента страны.

Первый анонс появился в 10:10 утра 10 ноября — в виде фотографии пачек стодолларовых купюр и мешков с украинскими гривнами, ее сопровождали хэштеги #мидас и #разоблачен и обещание: «Подробности позже».

Затем каждые несколько часов стали выходить ролики, собиравшие огромную аудиторию.

«Видеоролики распространялись в социальных сетях почти как стриминговые сериалы. В них были захватывающие моменты, взрывы, интриги и броское название: «Операция «Мидас», — пишет издание.

Первый эпизод начался с тревожной музыки, затем в кадре появился детектив Национального антикоррупционного бюро Украины Александр Абакумов и представил серию фрагментов прослушки разговоров фигурантов дела. Последнее в серии видео закончилось словами: «Продолжение следует».

«С учетом расследований наших антикоррупционных органов подписка на Netflix — пустая трата денег», — цитирует NYT одного из украинских журналистов.

Согласно материалам расследования, соратник президента Украины Владимира Зеленского и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич выстроил коррупционную схему вокруг госконцерна «Энергоатом» (является оператором украинских АЭС). По версии следствия, бизнесмен и его сообщники требовали у контрагентов откаты за контракты. Их общая сумма составила $100 млн.

Миндич успел покинуть страну. Пять фигурантов были задержаны, в отставку были отправлены министр юстиции Герман Галущенко (с 2021 по 2025 год был министром энергетики) и министр энергетики Светлана Гринчук. В расследовании также фигурируют имена Зеленского и бывшего министра обороны Рустема Умерова.