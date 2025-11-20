 Перейти к основному контенту
FT призвала Зеленского сменить стиль управления на Украине

FT: Зеленскому необходимо изменить способ своего правления страной
Сюжет
Дело Тимура Миндича
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует изменить способ управления государством, в том числе позволить войти в правительство реформаторам, начать сотрудничать с конструктивными оппозиционными партиями и ослабить давление на независимые СМИ, пишет The Financial Times на фоне коррупционного скандала на Украине в связи с делом Тимура Миндича.

«Зеленский сосредоточил в своих руках огромную власть с помощью вездесущего главы администрации Андрея Ермака. В этой привычной системе лояльность важнее профессионализма, а терпимость к обогащению и угроза расследований спецслужб служат инструментом подчинения», — пишет издание.

Газета называет отставку руководителя офиса президента Андрея Ермака неизбежной, если Зеленский решится перестроить систему власти и очистить ее от сотрудников и советников, заподозренных в злоупотреблениях.

За два дня до этого в Верховной раде также не исключили увольнения Ермака, а его возможной преемницей назвали экс-посла Украины в США Оксану Маркарову.

Коррупционный скандал, подрывающий доверие к Зеленскому и его администрации, произошел в тот момент, когда Киев рассчитывает получить многомиллиардную помощь от европейских союзников для армии и энергетики и сталкивается с давлением США по переговорам с Россией, отмечает FT.

Умеров встретился с Зеленским в Анкаре на фоне дела Миндича
Политика
Рустем Умеров

10 ноября специализированные антикоррупционные органы Украины НАБУ и САПО обнародовали доказательства получения высокопоставленными чиновниками и членами ближайшего окружения Зеленского откатов на общую сумму $100 млн с украинским оператором атомной энергетики «Энергоатом». По версии следствия, группировку возглавлял соратник Зеленского и совладелец студии «Квартал-95» Тимур Миндич. Предприниматель успел покинуть страну.

Пять фигурантов были задержаны, в отставку были отправлены министр юстиции Герман Галущенко (с 2021 по 2025 год был министром энергетики) и министр энергетики Светлана Гринчук.

В НАБУ заявили о подозрениях в адрес президента Зеленского и бывшего министра обороны Рустема Умерова, который в настоящее время возглавляет Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и курирует переговоры с Россией в Стамбуле.

Теги
Денис Малышев
Владимир Зеленский Тимур Миндич Андрей Ермак Рустем Умеров Украина коррупционный скандал
