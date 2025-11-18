Постпред США в НАТО призвал ЕС действовать смелее с российскими активами

ЕС несколько месяцев обсуждает «репарационный кредит» Украине за счет замороженных российских активов, инициативу блокирует Бельгия. Россия уже подготовила проект ответных мер на случай конфискации, сообщали в Минфине

Мэтью Уитакер (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Евросоюзу необходимо проводить «более агрессивную политику» и воспользоваться замороженными российскими активами для помощи Украине, заявил в интервью Bloomberg постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

Использование Европой активов России, по его мнению, стало бы значительным шагом в поддержке сокращающегося финансирования Киева на ближайшие несколько лет.

«Для них настало время действовать смелее», — сказал Уитакер.

Говоря об украинском урегулировании, дипломат отметил, что США продолжат искать возможности для переговоров. Комментируя американский законопроект о «сокрушительных» санкциях против России, он указал, что документ «ждет зеленого света».

В ЕС с начала осени обсуждают идею главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить Украине «репарационный кредит» на сумму примерно €130 млрд за счет замороженных российских активов. Суть инициативы сводится к тому, что Киев получит займ, но средства вернет только после получения компенсации от России. Против идеи выступает Бельгия, где хранится большая часть российских активов, власти королевства предупреждают о репутационных и инвестиционных рисках в случае реализации механизма. Среди других предложений Еврокомиссии для продолжения финансирования Украины — совместные заимствования, против чего, как писала Politico, традиционно выступают такие страны, как Германия и Нидерланды.

Москва сравнивает любые варианты использования российских активов с воровством. Минфин уже подготовил проект ответных мер на возможную конфискацию, сообщал глава ведомства Антон Силуанов. Странам ЕС на саммите в октябре не удалось договориться по поводу «репарационного кредита» из-за позиции Бельгии, следующие переговоры намечены на декабрь.