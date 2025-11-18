 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Постпред США в НАТО призвал ЕС действовать смелее с российскими активами

Сюжет
Война санкций
Сюжет
Военная операция на Украине
ЕС несколько месяцев обсуждает «репарационный кредит» Украине за счет замороженных российских активов, инициативу блокирует Бельгия. Россия уже подготовила проект ответных мер на случай конфискации, сообщали в Минфине
Мэтью&nbsp;Уитакер
Мэтью Уитакер (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Евросоюзу необходимо проводить «более агрессивную политику» и воспользоваться замороженными российскими активами для помощи Украине, заявил в интервью Bloomberg постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

Использование Европой активов России, по его мнению, стало бы значительным шагом в поддержке сокращающегося финансирования Киева на ближайшие несколько лет.

«Для них настало время действовать смелее», — сказал Уитакер.

Говоря об украинском урегулировании, дипломат отметил, что США продолжат искать возможности для переговоров. Комментируя американский законопроект о «сокрушительных» санкциях против России, он указал, что документ «ждет зеленого света».

Кто и сколько денег выделил Украине с 2022 года. Инфографика
Политика

В ЕС с начала осени обсуждают идею главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить Украине «репарационный кредит» на сумму примерно €130 млрд за счет замороженных российских активов. Суть инициативы сводится к тому, что Киев получит займ, но средства вернет только после получения компенсации от России. Против идеи выступает Бельгия, где хранится большая часть российских активов, власти королевства предупреждают о репутационных и инвестиционных рисках в случае реализации механизма. Среди других предложений Еврокомиссии для продолжения финансирования Украины — совместные заимствования, против чего, как писала Politico, традиционно выступают такие страны, как Германия и Нидерланды.

Москва сравнивает любые варианты использования российских активов с воровством. Минфин уже подготовил проект ответных мер на возможную конфискацию, сообщал глава ведомства Антон Силуанов. Странам ЕС на саммите в октябре не удалось договориться по поводу «репарационного кредита» из-за позиции Бельгии, следующие переговоры намечены на декабрь.

Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине кредит российские активы США НАТО
