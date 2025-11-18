Силуанов ответил на новое предложение ЕК по активам России

Россия готова к «недружественным действиям» в отношении активов на Западе, сказал Силуанов. Накануне ЕК призвала выдать Украине кредит за счет российских средств и отказалась назвать это конфискацией

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Минфин подготовил проект ответных мер на возможную конфискацию российских активов Евросоюзом, сообщил журналистам Антон Силуанов в кулуарах Госдумы.

«Аналогичные [меры готовятся]. Проект таких мер уже подготовлен на случай, если будут приняты недружественные действия со стороны западных стран. Так что такой пакет есть в составе наших предложений», — сказал министр (цитата по ТАСС).

Правительство должно составить предложения по ответным мерам на случай, «если наши активы начнут воровать», сказал на пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин. Глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров назвал обсуждения в ЕС по задействованию российских активов «призывом к хищению собственности».

Еврокомиссия накануне предложила использовать российские активы для выдачи Украине срочного кредита примерно на €140 млрд. Всего было предложено три варианта, но остальные два потребовали бы расходов стран ЕС. Опция с российскими активами была названа наиболее эффективной. Предложенный механизм может быть «неправильно воспринят» как конфискация активов, отметила ЕК.

Против использования российских активов выступали власти Бельгии и руководство депозитария Euroclear, где хранится основная масса заблокированных в Европе активов России. Как выяснило Politico, ЕК после переговоров с Бельгией пообещала разделить риски.

Российские власти предупреждали о судебных тяжбах в случае изъятия активов. В сентябре президент Владимир Путин подписал указ о новом механизме приватизации в условиях санкций. По сведениям Bloomberg, так был создан механизм, который может позволить России национализировать и быстро распродать иностранные активы, если Евросоюз решится на конфискацию заблокированных средств.