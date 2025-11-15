 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Конгресс США оценил возможность конфискации активов России на $2,5 млрд

Сюжет
Война санкций
Вероятность того, что администрация Трампа может конфисковать половину от общего объема замороженных в США активов России, составляет 50%, полагают в конгрессе. Москва предупреждала, что такой шаг будет считаться воровством

Администрация президента США Дональда Трампа в случае принятия в стране законопроекта о порядке использования российских замороженных активов сможет конфисковать половину этих средств, допускают в бюджетном управлении конгресса.

В Соединенных Штатах находятся активы России на сумму около $5 млрд. Законопроект S.2918 предусматривает передачу части из них на отдельный счет с начислением процентов для дальнейшего использования в поддержку Украины.

Управление отмечает, что один из разделов закона «О восстановлении экономического процветания и возможностей украинцев» уполномочил президента конфисковать суверенные активы России, однако «существует значительная неопределенность» относительно того, готов ли Трамп пойти на такой шаг.

ЕС выделил Украине последний кредит за счет доходов от активов России
Политика
Валдис Домбровскис

«Управление исходит из 50%-ной вероятности того, что федеральное правительство сделает это», — говорится в сообщении. В таком случае конфискация произойдет в период с 2026 по 2028 год и затронет $2,5 млрд.

В октябре сенатор-республиканец Джон Кеннеди, а также его коллеги республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь подготовили проект резолюции, которая призывает страны G7 и ЕС передавать российские активы Украине ежемесячными траншами в размере не менее $10 млрд. До этого группа американских сенаторов предложила перенаправлять не менее $250 млн со специального счета на нужды Украины каждые 90 дней.

Президент России Владимир Путин сравнивал действия Запада с российскими активами с воровством, которое «никогда до добра никого не доводило». Кремль предупреждал, что желающие незаконно присвоить активы подвергнутся судебному преследованию — как отдельные лица, так и страны.

Наталия Анисимова
