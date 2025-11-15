Конгресс США оценил возможность конфискации активов России на $2,5 млрд

Вероятность того, что администрация Трампа может конфисковать половину от общего объема замороженных в США активов России, составляет 50%, полагают в конгрессе. Москва предупреждала, что такой шаг будет считаться воровством

Администрация президента США Дональда Трампа в случае принятия в стране законопроекта о порядке использования российских замороженных активов сможет конфисковать половину этих средств, допускают в бюджетном управлении конгресса.

В Соединенных Штатах находятся активы России на сумму около $5 млрд. Законопроект S.2918 предусматривает передачу части из них на отдельный счет с начислением процентов для дальнейшего использования в поддержку Украины.

Управление отмечает, что один из разделов закона «О восстановлении экономического процветания и возможностей украинцев» уполномочил президента конфисковать суверенные активы России, однако «существует значительная неопределенность» относительно того, готов ли Трамп пойти на такой шаг.

«Управление исходит из 50%-ной вероятности того, что федеральное правительство сделает это», — говорится в сообщении. В таком случае конфискация произойдет в период с 2026 по 2028 год и затронет $2,5 млрд.

В октябре сенатор-республиканец Джон Кеннеди, а также его коллеги республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь подготовили проект резолюции, которая призывает страны G7 и ЕС передавать российские активы Украине ежемесячными траншами в размере не менее $10 млрд. До этого группа американских сенаторов предложила перенаправлять не менее $250 млн со специального счета на нужды Украины каждые 90 дней.

Президент России Владимир Путин сравнивал действия Запада с российскими активами с воровством, которое «никогда до добра никого не доводило». Кремль предупреждал, что желающие незаконно присвоить активы подвергнутся судебному преследованию — как отдельные лица, так и страны.