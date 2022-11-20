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Военная операция на Украине ,  
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Лондон заявил о риске попадания оружия для Украины к террористам

Власти Великобритании: поставленное Украине оружие может попасть в руки террористов
О риске попадания западного оружия, поставляемого Украине, в руки преступников ранее говорили в Интерполе и полицейской службе ЕС. Киев получил большое количество винтовок, автоматов, гранат и другого вооружения
Фото: Mauricio Campino / U.S. Air Force / Reuters
Фото: Mauricio Campino / U.S. Air Force / Reuters

Поставляемое Украине западное оружие может оказаться в руках преступных группировок и террористов в Великобритании, заявил в интервью The Sunday Times глава Национального агентства страны по борьбе с преступностью Грэм Биггар.

«Как и в случае любого конфликта, когда поставляется оружие, существует риск ответного удара […]. В конце конфликта остается избыточное оружие, которое попадает в руки преступников или террористов», — сказал он.

Правоохранительные органы по всей Европе ищут пулеметы, пистолеты и гранаты, поступающие в продажу и представляющие собой «ответный удар» в ситуации вокруг конфликта на Украине, добавил Биггар.

США, ЕС и другие страны Запада после начала спецоперации России на Украине усилили военную поддержку Киева в части поставок вооружения и техники. В частности, среди того, что получил Киев, были винтовки, автоматы, пулеметы, ручные гранаты и минометы. Россия неоднократно критиковала поставки западного оружия Киеву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что цели спецоперации будут достигнуты в любом случае, а военная помощь Запада доставит Украине «больше страданий».

Опасения по поводу того, что поставляемое Украине оружие после окончания боевых действий может попасть в руки преступников, выражали в Интерполе. «Это произойдет, я не сомневаюсь. Пока мы говорим, преступники уже сосредоточили на этом свое внимание», — говорил генсек организации Юрген Шток.

Об аналогичных рисках также говорили в Европоле (полицейская служба ЕС), напомнив о ситуации во время войны в Югославии. «Оружие с той войны до сих пор используется преступными группировками», отмечала директор службы Катрин де Болль.

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В конце октября комиссар Центральной уголовной полиции Финлядии Кристер Ахлгрен заявила со ссылкой на свои источники в разведке, что западное оружие для Украины могло попасть в страну и оказаться у преступных группировок. В финской полиции позже сообщили, что подтверждения этому нет. В ответ на запрос РБК в правоохранительных органах Венгрии, Чехии и Дании также указывали, что не сталкивались с фактами контрабанды оружия с Украины.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине поставки оружия Великобритания
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