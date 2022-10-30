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Военная операция на Украине ,  
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В Финляндии допустили попадание оружия для Украины бандитам

В полиции Финляндии не исключили попадания оружия с Украины преступным группировкам
Согласно разведданным, преступные группировки «очень заинтересованы» в отправляемых Киеву вооружениях, оружие уже могло попасть в Финляндию, сообщили в Центральной уголовной полиции
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Оружие, поставленное на Украину, могло попасть в Финляндию и оказаться у организованных преступных группировок, заявил Yle комиссар Центральной уголовной полиции по расследованию преступлений Кристер Ахлгрен.

«У нас есть признаки того, что это оружие уже находится в Финляндии», — сказал Ахлгрен, сославшись на данные разведки.

Согласно разведданным, преступные группировки «очень заинтересованы» в отправляемых Киеву вооружениях, отметил он.

Некоторое оружие, поставленное на Украину, уже было обнаружено в Швеции, Дании и Нидерландах.

В начале июня глава Интерпола Юрген Шток выражал опасения по поводу возможного роста незаконного оборота оружия после прекращения боевых действий на Украине. Не допустить попадания вооружений в руки преступников призывала и директор Европола Катрин де Болль. «Мы хотим предотвратить повторения ситуации, как 30 лет назад во время войны в Югославии. Оружие с той войны до сих пор используется преступными группировками», — указывала она. В конце июля Европол сообщил о наличии данных, указывающих на случаи контрабанды огнестрельного оружия с территории Украины преступными группировками.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу летом говорил, что часть отправленного Украине оружия уже попала на черный рынок. «По имеющимся данным, часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на черный рынок», — утверждал он. О том, что вооружения «расползаются по рукам разномастных преступников», заявлял и замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

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