Глава Интерпола предупредил, что оружие с Украины может получить криминал
«Высокая доступность оружия во время нынешнего конфликта приведет к его незаконному распространению на постконфликтном этапе», — сказал генсек Интерпола. «Это произойдет, я не сомневаюсь. Пока мы говорим, преступники уже сосредоточили на этом свое внимание», — добавил он.
Он отметил, что преступники «действуют на глобальном уровне», поэтому сделки с оружием, украденном на Украине, будут заключаться на разных континентах.
Шток считает, что на черном рынке появится даже тяжелое вооружение. Он напомнил, что существуют базы данных для обмена информацией об оружии: «Мы призываем страны — члены ЕС использовать эти базы данных, потому что ни один регион или страна не могут справиться с этим в одиночку».
Также конфликт на Украине привел к росту объемов краж бензина, к «крупномасштабным» кражам удобрений, а также к подделке химикатов, так как стоимость этих товаров выросла.
Ранее о риске получения оружия преступниками предупреждал Европол. «Мы хотим предотвратить повторение ситуации, как 30 лет назад во время войны в Югославии. Оружие с той войны до сих пор используется преступными группировками», — заявила директор полицейской службы ЕС Катрин де Болль. Она указала, что Европол планирует создать международную рабочую группу, чтобы разработать стратегию действий по предотвращению такого развития событий. Глава службы отметила, что в Европоле следят за передвижением известных террористов и экстремистов между странами Евросоюза и Украиной.
После начала Россией военных действий власти Украины объявили, что будут выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел. Министр обороны Алексей Резников сообщил, что оружие будут выдавать тем, кто в ступит в силы территориальной обороны. Власти Украины также не раз обращались к западным странам с просьбой о поставках вооружений. Больше всего оружия Киеву предоставили Польша, США, Великобритания и страны Прибалтики.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что поставка тяжелых вооружений на Украину угрожает безопасности континента и приводит к нестабильности, а глава МИДа Сергей Лавров в конце апреля назвал ситуацию прокси-войной России и НАТО.