Глава Пентагона назвал «впечатляющими» вооружения российской армии

Остин отметил, что наличие таких вооружений и большой армии не дало России преимущества в боевых действиях, поскольку они — «это не только оружие»

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Россия обладает огромной армией и впечатляющим вооружением, заявил министр обороны США Ллойд Остин во время форума по международной безопасности в Канаде. Стенограмма его речи опубликована на сайте Пентагона.



«Вы знаете, у русских огромная армия и впечатляющее вооружение», — сказал он, но добавил, что это не помогло российской стороне «превалировать» в конфликте.

Остин назвал военные действия на Украине «худшим кризисом» в Европе с момента окончания Второй мировой войны. По его словам, они несут угрозу «безопасности и процветанию» западных стран, поэтому поддержка ими Украины имеет высокое значение.

Глава Пентагона также счел конфликт на Украине «историческим вызовом» для НАТО. По словам Остина, в Европе на данный момент находятся «более 100 тыс. американских военнослужащих», но это не значит, что блок будет «втянут» в военные действия. Министр подчеркнул, что «НАТО — это оборонительный альянс».

Российская сторона не раз отмечала, что считает Североатлантический альянс стороной конфликта на Украине. В октябре Кремль заявил, что НАТО «де-факто уже влезло в украинский конфликт», однако это не повлияет на цели спецоперации и «она будет доведена до конца».

Минобороны сообщало, что использует во время боевых действий на Украине различные вооружения, среди которых — крылатые ракеты «Калибр» и «Искандер», зенитные ракетные комплексы «Тор», штурмовики Су-25, ударные вертолеты Ка-52, истребители МиГ-31 и др.



