В Венгрии, Дании и Чехии не нашли следов контрабанды оружия из Украины

Полиция Финляндии сообщала о возможности попадания поставленного Украине оружия преступным группам. Позднее в ведомстве заявили, что не располагают подтверждением этого. В четырех других странах не увидели следов контрабанды

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В четырех странах Европы не нашли свидетельств возможной контрабанды поставленного Украине западного оружия. Об этом РБК сообщили в полицейских управлениях Дании, Венгрии и Чехии. В германской полиции назвали сообщения о контрабанде оружия из Украины не соответствующими действительности.

«Управление полиции Дании по расследованию особо тяжких преступлений может вам сообщить, что в стране не регистрировалось оружие из Украины», — сказала РБК глава отдела по коммуникациям управления Пиа Брюггер.

О том, что оружие из Украины не изымалось у преступников в Венгрии, сообщили в национальной полиции этой страны. «В Венгрии у преступных группировок не было изъято ни одной единицы оружия, которое изначально предназначалось для Украины», — сказали РБК в службе коммуникаций Национальной полиции.

Там отметили, что военный конфликт на Украине не оказал негативного влияния на уровень общественной безопасности в Венгрии.

В чешской полиции заявили, что информацией о контрабанде оружия не располагают и назвали подобные сообщения дезинформацией. «У нас нет информации ни о каком оружии, которое вы описываете в своем запросе. Мы считаем это дезинформацией, которая не соответствует действительности. Уровень преступности в Чехии долгое время находится на постоянном уровне», — сказали РБК в отделе коммуникаций и внешних связей полиции Чехии.

В пресс-службе Федерального управления уголовной полиции Германии не ответили на вопрос о фактах контрабанды, назвав сообщения о такой возможности не соответствующими действительности. «Как видно из приложенного пресс-релиза финской полиции от 1 ноября 2022 года, приведенное вами сообщение не соответствует действительности», — сказали в германской полиции.

30 октября комиссар Центральной уголовной полиции по расследованию преступлений Кристер Ахлгрен заявил изданию Yle со ссылкой на свои источники в разведке, что оружие, поставленное западными странами на Украину, могло попасть в Финляндию и оказаться у организованных преступных группировок. По его словам, полиция располагает «признаками того, что это оружие уже находится в Финляндии», и такое оружие также уже было обнаружено в Швеции, Дании и Нидерландах.

Вечером 1 ноября финская полиция фактически отозвала заявления комиссара, сообщив, что у правоохранительных органов нет подтверждения того, что оружие, поставляемое на Украину, попало к финским организованным преступным группам. «На основании интервью, данного нашим экспертом, может создаться впечатление, что оружие уже перевезено в Финляндию. Однако доказательств такого явления нет. Наша цель состояла в том, чтобы подчеркнуть, что, возможно, преступники, действующие в Финляндии, пытаются завладеть оружием из зон конфликтов», — говорилось в заявлении замначальника полиции Маркуса Вялимяки.

О том, что из-за боевых действий на Украине в Европе может вырасти незаконный оборот оружия заявляли летом главы Интерпола и Европола Юрген Шток и Катрин де Болль. «Мы хотим предотвратить повторения ситуации, как 30 лет назад во время войны в Югославии. Оружие с той войны до сих пор используется преступными группировками», — указывала она.

В конце июля Европол сообщал, что располагает данными, указывающими на факты контрабанды огнестрельного оружия с территории Украины преступными группировками.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее заявлял, что часть отправленного Украине оружия и гуманитарной помощи уже попала на черный рынок, в том числе на Ближнем Востоке.