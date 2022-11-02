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В Финляндии заявили, что доказательств контрабанды оружия с Украины нет

В Финляндии опровергли наличие доказательств контрабанды оружия с Украины в страну

У Центральной уголовной полиции по расследованию преступлений Финляндии нет подтверждения того, что оружие, поставляемое на Украину, попало к финским организованным преступным группам, говорится в заявлении ведомства.

Ранее комиссар полиции Кристер Ахлгрен в интервью Yle предположил, что поставляемое Украине оружие может оказаться у преступных группировок. «У нас есть признаки того, что это оружие уже находится в Финляндии», — сказал Альгрен, сославшись на данные разведки.

«На основании интервью, данного нашим экспертом, может создаться впечатление, что оружие уже перевезено в Финляндию. Однако доказательств такого явления нет. Наша цель состояла в том, чтобы подчеркнуть, что, возможно, преступники, действующие в Финляндии, пытаются завладеть оружием из зон конфликтов», — приводятся в сообщении слова замначальника полиции Маркуса Вялимяки.

Он отметил, что контрабанда оружия часто сопровождает вооруженные конфликты, поэтому задача полиции — рассмотреть потенциальные риски. Ведомство осведомлено о том, что отдельные участники организованной преступности «заинтересованы» в поставляемом на Украину оружии.

«У полиции есть признаки того, что в долгосрочной перспективе организованные преступные субъекты могут также попытаться приобрести оружие», — отмечается в сообщении.

Тем не менее, пока, по данным полиции, такой сценарий является гипотетическим, попало ли оружие в руки преступных группировок, неизвестно.

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В начале июня глава Интерпола Юрген Шток выражал опасения по поводу возможного роста незаконного оборота оружия после прекращения боевых действий на Украине. Не допустить попадания вооружений в руки преступников призывала и директор Европола Катрин де Болль. В Пентагоне потребовали от Киева контролировать, куда направляется поставляемое оружие.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу летом говорил, что часть отправленного Украине оружия уже попала на черный рынок и «расползается по Ближневосточному региону». О том, что вооружения «расползаются по рукам разномастных преступников», заявлял и замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

Теги
Финляндия полиция контрабанда оружия
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