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Европол заявил о риске попадания оружия с Украины к преступникам

Директор полицейской службы ЕС Катрин де Болль заявила, что после завершения военной операции на Украине поставляемое Киеву оружие не должно оказаться в руках преступных элементов
Фото: Andrew Marienko / AP
Фото: Andrew Marienko / AP

Европол обеспокоен дальнейшей судьбой поставляемого на Украину оружия. Об этом сказала директор полицейской службы ЕС Катрин де Болль газете Welt am Sonntag, ее слова цитирует журнал Der Spiegel.

По ее словам, нельзя допустить попадания вооружений в руки преступных элементов после завершения боевых действий.

«Мы хотим предотвратить повторения ситуации, как 30 лет назад во время войны в Югославии. Оружие с той войны до сих пор используется преступными группировками», — указала де Болль.

Европол планирует создать международную рабочую группу, чтобы разработать стратегию действий по предотвращению такого развития событий. Глава службы добавила, что в Европоле следят за передвижением известных террористов и экстремистов между странами Евросоюза и Украиной.

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После начала Россией военных действий власти Украины объявили, что будут выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел. Кроме того, министр обороны Алексей Резников сообщал, что оружие будут выдавать тем, кто в ступит в силы территориальной обороны.

В середине апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС быстрее поставлять оружие на Украину после критики Киева. На долгие сроки поставок, а также на то, что «ЕС дает не то оружие», которое просит украинская сторона, ранее жаловался глава офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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Позднее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в ответ на вопрос, не лучше ли предпочесть дипломатический путь урегулирования конфликта поставкам вооружений, заявил, что «больше оружия не означает больше войны, а означает больше способностей для украинской армии защищать свой народ, свою страну».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обещал продолжить поддерживать Киев оружием. «Мы хотим, чтобы Украина победила», — говорил Боррель. При этом он заверял, что Брюссель «не стимулирует войну», и указывал на «большие дипломатические усилия» со стороны Евросоюза. «Мы пытаемся сдержать ее как в пространственном плане — чтобы она не затронула другие страны, так и в вертикальном измерении — чтобы не начали использоваться более смертоносные вооружения», — отмечал глава европейской дипломатии.

Глава российского МИДа Сергей Лавров в ответ призывал западные страны одуматься и перестать отправлять на Украину оружие, если те заинтересованы в урегулировании конфликта. Он также предостерегал от поставок вооружений, способных достичь территории России, что приведет к неприемлемой эскалации.

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Теги
Елена Чернышова
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