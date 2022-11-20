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WP узнала о соглашении России и Ирана о производстве дронов

Washington Post: Россия и Иран договорились начать производство дронов
По данным издания, стороны договорились начать производство беспилотников в России, уже идет передача проектов и компонентов. Москва ранее отрицала поставки иранских дронов, Тегеран признал поставки только до начала спецоперации
Дрон Shahed
Дрон Shahed (Фото: Aleksandr Gusev / Keystone Press Agency / Global Look Press )

Москва и Тегеран договорились начать на территории России производство дронов, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Газета пишет, что стороны заключили сделку в начале ноября во время встречи в Иране. В ней принимала участие «группа представителей российской оборонной промышленности», сообщили WP собеседники из числа сотрудников служб безопасности обеих стран.

Официально сообщалось, что 9 ноября с визитом в Тегеране был секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он проводил встречу с адмиралом Али Шамхани, который является секретарем Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана.

Источники WP отмечают, что производство может начаться в течение нескольких месяцев, стороны уже работают над передачей проектов и необходимых компонентов. Иран в обмен на это получит «существенные экономические и политические выгоды», указывает издание. Собеседники газеты предположили, что Тегаран, переместив сборку дронов в Россию, тем самым хочет избежать возможных санкций со стороны западных стран.

WP сообщила о поставках иранских дронов России в августе этого года. Кремль тогда счел сообщение газеты «вбросом».

В октябре в ЕС после проведения расследования внесли иранскую компанию Shahed Aviation Industries, выпускающую беспилотники Shahed и Mohajer-6, в санкционный список «за материальную поддержку» боевых действий на Украине. Страна не раз сообщала об атаках дронов, в том числе «Герань-2», которые в Киеве считают иранскими беспилотниками типа Shahed.



Иран и Россия отвергали сообщения о поставках дронов. Постпред России в ООН Василий Небензя называл эту информацию «фейком» и призывал секретариат организации не следовать «инструкциям западных стран». В начале ноября Тегеран признал, что поставки дронов имели место — но до начала спецоперации на Украине.

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Позднее Shahed Aviation Industries попала также и под канадские санкции. В США заявляли, что будут использовать «все инструменты» для противодействия поставкам дронов.

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Иран дроны Россия Военная операция на Украине
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