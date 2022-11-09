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Патрушев прибыл в Тегеран для встречи с иранским коллегой

Секретарь Совбеза России Патрушев прибыл в Тегеран для встречи с иранскими коллегами

В Тегеран прибыл секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщает иранское агентство IRNA.

Посетить Иран его пригласил адмирал Али Шамхани, который является секретарем Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана. IRNA пишет, что у Патрушева запланированы встречи не только с адмиралом, но и с другими представителями власти Ирана. Секретаря российского Совбеза сопровождают другие чиновники, уточняет агентство.

Москва и Тегеран на фоне разрыва отношений России и Запада развивают сотрудничество. В июле иранскую столицу посетил президент Владимир Путин, там он провел встречу как с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, так и с верховным руководителем и духовным лидером страны аятоллой Али Хаменеи.

Путин на встрече с Раиси отмечал, что партнерство двух стран развивается «хорошими темпами», рекордно растет товарооборот, укрепляется взаимодействие по вопросам международной безопасности.

Западные страны подозревают Россию и Иран в военном сотрудничестве, в частности, в поставках Тегераном дронов, которые Москва использует в спецоперации на Украине. Ранее обе стороны отрицали передачу беспилотников, однако в ноябре Тегеран признал, что до начала боевых действий на Украине направлял дроны Москве.

Вашингтон отмечал, что «углубление альянса России и Ирана» вызывает у него беспокойство. Также США указывали, что будут препятствовать поставкам иранских беспилотников, используя все доступные инструменты.

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