Погранкомитет Белоруссии сообщил о сбитом на границе с Украиной беспилотнике

Белорусские пограничники сообщили о сбитом на границе с Украиной дроне

Дрон сбили в 100 м от белорусско-украинской границы в Брестской области. В Погранкомитете Белоруссии сообщили, что его применяли для съемки и разведки. Ведомство назвало инцидент провокацией

Белорусские пограничники сбили беспилотник в 100 м от украинско-белорусской границы, сообщил Пограничный комитет Беларуси в телеграм-канале.

Инцидент произошел 16 ноября в Кобринском районе Брестской области. На юге область граничит с Украиной. Дрон сбили выстрелами из автомата Калашникова. Устройство было оснащено видеокамерой. В Погранкомитете считают, что его могли использовать для разведки и съемки технических средств охраны границы со стороны Белоруссии.

Ведомство посчитало случившееся провокацией и сообщило, что проведет проверку по этому поводу.

Председатель погранкомитета Анатолий Лаппо ранее 16 ноября заявил, что украинская сторона «взорвала практически все мосты» на Гомельском и Мозырском направлениях. Ранее он заявлял, что украинские военнослужащие взорвали почти все автомобильные и железнодорожные мосты на границе с республикой и заминировали все приграничные дороги.

Белорусские пограничники сообщали о перехвате дронов и раньше, в прошлый раз это случилось 2 ноября, также на белорусско-украинской границе. Дрон обнаружили в Гомельском районе одноименной области и принудительно посадили.

Сотрудники Погранкомитета изучили данные с карты памяти беспилотника и выяснили, что он был запущен с территории Украины. «Дрон был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории [Белоруссии]», — заявили в ведомстве.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз говорил, что Минск не намерен участвовать в конфликте России и Украины. При этом глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо подчеркивал, что страна готова ответить на провокацию в отношении пограничников со стороны Киева. На границу с Украиной стянули резервы, в том числе отряды территориальной обороны.

В начале октября Лукашенко сказал, что Минск принимает участие в российской военной операции на Украине, но не направляет своих военных в зону боевых действий. Глава государства обвинил Украину в подготовке ударов по территории Белоруссии и договорился с президентом России о развертывании совместной региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства». Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин затем пояснил, что она выполняет «сугубо оборонительные задачи»