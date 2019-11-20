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Главком ВМС Украины обвинил Россию в краже унитазов и плафонов с кораблей
По словам Игоря Воронченко, задержанные год назад в Керченском проливе корабли все еще буксируют в направлении Одессы. Два катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» Россия передала Украине на этой неделе
Фото: Reuters

Командующий военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко сообщил, что с возвращенных Россией кораблей за время их пребывания под арестом сняли все оборудование, включая «плафоны, розетки и даже унитазы». Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

По словам Воронченко, корабли все еще буксируют в направлении Одессы, пока они только подходят к территориальным водам страны. Их низкую скорость передвижения он объяснил тем, что своим ходом корабли идти не могут. «Россияне их угробили <...> Так что мы еще покажем всему миру варварское отношение россиян к этому», — сказал он в интервью «Четвертому каналу».   

Политика
Киев отказался считать возврат Россией кораблей актом доброй воли

Корабли Военно-морских сил Украины (два катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу»), направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября 2018 года за незаконное пересечение границы России в Крыму. В ходе инцидента также были арестованы экипажи судов — 24 украинских военнослужащих. В России их обвинили в незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 322 УК РФ), и поместили в московское СИЗО «Лефортово». 7 сентября моряки вернулись в Киев в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной.  

Фотогалерея 
Буксировка украинских кораблей из порта Керчи. Фоторепортаж

В конце мая Международный суд ООН по морскому праву обязал Россию вернуть задержанные украинские корабли.

Передача военных судов Украине состоялась в нейтральных водах Черного моря в понедельник, 18 ноября, сейчас они направляются из Керчи в порт Одессы. Российский МИД объяснил возвращение судов властям Киева тем, что они больше не нужны следственным органам в качестве вещественных доказательств. В МИД Украины уточнили, что после возвращения судов будет проведена их проверка и экспертиза для выяснения того, были ли изъяты из них оборудование и документация.  

Авторы: Георгий Тадтаев, Кристина Астафурова
Теги: Украина, флот
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