Украина проверит возвращенные военные корабли из Керченского пролива

Переданные Россией катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу», задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, пройдут тщательную проверку на предмет целостности оборудования и документации этих кораблей. Об этом сообщается в Facebook Министерства иностранных дел Украины.

«После тщательной проверки и экспертизы станет ясно, в каком состоянии возвращены украинские корабли, были ли изъяты оборудование и документация», — говорится в заявлении ведомства.

По данным МИД страны, возвращение не означает закрытия спора в Международном трибунале ООН по морскому праву. Речь идет о споре о нарушении Россией иммунитетов трех военно-морских судов и 24 членов их экипажей. В ведомстве сообщили, что 21–22 ноября в Гааге состоятся первые процессуальные слушания, на которых будут определены процедурные вопросы рассмотрения дела.

«Иммунитеты военных судов являются основополагающим принципом международного обычного и морского права. Никто не имеет права их нарушать, а в случае нарушения виновные должны понести полную ответственность», — отмечается в сообщении министерства.

Россия задержала украинские военные корабли 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива за то, что они незаконно вошли в территориальные воды России. Международный трибунал ООН по морскому праву в мае этого года обязал российскую сторону освободить 24 украинских моряка и передать Украине арестованные корабли. 7 сентября задержанные за незаконное пересечение границы России (ч. 3 ст. 322 УК) военнослужащие вернулись в Киев в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной.