Общество , 17 ноя, 17:12
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Буксировка украинских кораблей из порта Керчи. Фоторепортаж
Россия начала буксировку из Керчи трех кораблей ВМС Украины, задержанных в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива. Они должны быть доставлены в нейтральные воды у западного побережья Крыма.
В 2018 году были задержаны три корабля: «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».
Моряки с кораблей вернулись на Украину в сентябре в рамках двухстороннего обмена.
В пограничной службе ФСБ сообщили, что передача кораблей состоится 18 ноября. Ранее сообщалось, что к месту встречи уже отправились украинские буксиры.