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Россия передала Украине задержанные в районе Керченского пролива корабли
Передачу Украине бронекатеров и буксира МИД России объяснил тем, что следственным органам они больше не нужны. При этом в дипведомстве пообещали, что Москва и впредь будет «жестко пресекать» любые провокации у границ
Фото: РИА Новости

МИД объявил о том, что задержанные в 2018 году за нарушение российской границы корабли ВМС Украины переданы Киеву. Передачу кораблей МИД объяснил тем, что следственные действия с ними завершены, а потому в дальнейшем удержании двух бронекатеров и буксира нужды нет.

В то же время МИД предупредил, что Россия планирует «жестко пресекать» любые новые провокации у своих границ.

«Действия киевских властей, отдавших приказ своим военнослужащим об осуществлении провокационных действий в ноябре 2018 года, являются преступлением не только против суверенитета Российской Федерации, но и против украинских граждан, которых сознательно подвергли опасности и толкнули на совершение правонарушений», — отметили в ведомстве.

В ВМС Украины подтвердили передачу кораблей. Их сопровождают поисково-спасательное судно «Сапфир», а также буксиры «Титан» и «Гайдамаки».

Политика
Возвращение задержанных Россией украинских кораблей. Что важно знать

Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» ВМС Украины были задержаны при попытке пройти по Керченскому проливу в ноябре 2018 года, по утверждению российской стороны, за незаконное пересечение границы. В отношении членов экипажей кораблей в России были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 322 УК РФ.

7 сентября 2019 года 24 моряка были переданы украинской стороне в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.

В начале ноября власти Украины вновь потребовали от России вернуть захваченные бронекатера. 17 ноября корабли на буксире были выведены из порта Керчи для дальнейшей передачи украинским военным.

Фотогалерея 
Буксировка украинских кораблей из порта Керчи. Фоторепортаж

Автор: Евгений Калюков
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