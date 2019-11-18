Россия передала Украине задержанные в районе Керченского пролива корабли

Передачу Украине бронекатеров и буксира МИД России объяснил тем, что следственным органам они больше не нужны. При этом в дипведомстве пообещали, что Москва и впредь будет «жестко пресекать» любые провокации у границ

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МИД объявил о том, что задержанные в 2018 году за нарушение российской границы корабли ВМС Украины переданы Киеву. Передачу кораблей МИД объяснил тем, что следственные действия с ними завершены, а потому в дальнейшем удержании двух бронекатеров и буксира нужды нет.

В то же время МИД предупредил, что Россия планирует «жестко пресекать» любые новые провокации у своих границ.

«Действия киевских властей, отдавших приказ своим военнослужащим об осуществлении провокационных действий в ноябре 2018 года, являются преступлением не только против суверенитета Российской Федерации, но и против украинских граждан, которых сознательно подвергли опасности и толкнули на совершение правонарушений», — отметили в ведомстве.

В ВМС Украины подтвердили передачу кораблей. Их сопровождают поисково-спасательное судно «Сапфир», а также буксиры «Титан» и «Гайдамаки».