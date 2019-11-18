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Киев отказался считать возврат Россией кораблей актом доброй воли
По мнению украинского министра обороны, возврат задержанных в ноябре 2018 года кораблей является выполнением решения Международного морского трибунала, а не актом доброй воли со стороны России
Фото: Krym 24 / AP

Возвращение Россией трех кораблей Военно-морского флота (ВМС) Украины стоит рассматривать лишь как выполнение решения суда. Об этом в Telegram написал украинский министр обороны Андрей Загороднюк.

По его словам, «это не акт доброй воли». «Я рассматриваю эти события как ничто иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала», — заявил он (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Фотогалерея 
Буксировка украинских кораблей из порта Керчи. Фоторепортаж

По словам главы оборонного ведомства, в скором времени специалисты осмотрят возвращенные Россией корабли и дадут необходимые рекомендации, как их можно будет быстрее вернуть на службу.

«Мы и дальше будем строить способный Военно-морской флот, который будет защищать Украину. Это залог стабильности в регионе», — заключил министр.

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Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу» ВМС Украины были возвращены украинской стороне днем 18 ноября. Они пробыли под контролем российских спецслужб целый год. Поводом для задержания стал инцидент в конце прошлого года в Азовском море.

Тогда, по версии российских пограничников, украинские моряки вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения. После этого по украинцам был открыт огонь, три украинских моряка получили ранения, их госпитализировали. Все три корабля были задержаны и отбуксированы в порт Керчи. Моряки были арестованы, их поместили в московское СИЗО.

Фотогалерея 
Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи

25 мая Международный суд по морскому праву принял постановление, в котором обязал Россию вернуть украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, а также корабли. 24 моряка вернулись на родину в начале сентября в рамках обмена удерживаемыми российской и украинской сторонами лицами.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Украина, корабли
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