Киев отказался считать возврат Россией кораблей актом доброй воли

По мнению украинского министра обороны, возврат задержанных в ноябре 2018 года кораблей является выполнением решения Международного морского трибунала, а не актом доброй воли со стороны России

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Возвращение Россией трех кораблей Военно-морского флота (ВМС) Украины стоит рассматривать лишь как выполнение решения суда. Об этом в Telegram написал украинский министр обороны Андрей Загороднюк.

По его словам, «это не акт доброй воли». «Я рассматриваю эти события как ничто иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала», — заявил он (цитата по «Интерфакс-Украина»).

По словам главы оборонного ведомства, в скором времени специалисты осмотрят возвращенные Россией корабли и дадут необходимые рекомендации, как их можно будет быстрее вернуть на службу.

«Мы и дальше будем строить способный Военно-морской флот, который будет защищать Украину. Это залог стабильности в регионе», — заключил министр.