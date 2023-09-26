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Польша допустила экстрадицию появившегося в парламенте Канады ветерана СС

Польша изучит возможность выдачи появившегося в парламенте Канады ветерана СС
Варшава проверит, причастен ли появившийся в парламенте Канады перед Зеленским эсэсовец к преступлениям против поляков, чтобы добиться его экстрадиции. Власти Канады попросили прощения за произошедшее, Кремль выразил возмущение
Ярослав Хунка
Ярослав Хунка (Фото: кадр трансляции телеканала CTV News)

Минобразования Польши приняло меры для возможной выдачи 98-летнего ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки, участвовавшего в мероприятии парламента Канады. Об этом сообщил министр Пшемыслав Чарнек в X (ранее — Twitter).

Министерство направило письмо в Институт национальной памяти с просьбой срочно проверить документы, не разыскивается ли Хунка за преступления против польского народа или поляков еврейского происхождения.

«Особенности подобных преступлений являются основанием для обращения в Канаду за его экстрадицией», — пояснил Чарнек.

Ярослав Хунка служил в 14-й добровольческой дивизии СС «Галичина», набранной из украинских добровольцев и принимавшей участие во Второй мировой войне на стороне Германии в 1943–1945 годах.

Членов дивизии обвиняют в убийствах мирных поляков и евреев, хотя Нюрнбергский трибунал не признал ее виновной в каких-либо военных преступлениях. При этом преступной организацией признаны войска СС, в которую она входила. После войны подразделение оказалось в английской зоне оккупации, бойцов на время поместили в лагеря для пленных, а затем отпустили, не выдав СССР.

Несмотря на отсутствие претензий Нюрнбергского трибунала к «Галичине», офис президента Украины Владимира Зеленского раскритиковал сторонников дивизии. В 2021 году небольшое число националистов провели первый марш в поддержку дивизии. «Категорически осуждаем любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне», — подчеркнули в офисе Зеленского, отметив, что украинцы после разгрома нацизма завоевали право на жизнь.

Инцидент произошел 22 сентября во время визита в Оттаву президента Украины. В парламент вместе с ним пригласили Хунку, спикер представил его как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Это возмутило еврейские организации B'nai Brith Canada, Центр по делам Израиля и евреев и Центр по изучению холокоста «Друзья Симона Визенталя». В последней назвали ситуацию шокирующей, указав, что Хунка служил в нацистской воинской части, чьи преступления против человечности во время холокоста документально доказаны.

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Спикер канадского парламента Энтони Рота извинился за то, что пригласил Хунку и представил его таким образом. Он отметил, что ни его коллеги, ни делегация с Украины не были в курсе о том, как представят Хунку. Офис канадского премьера Джастина Трюдо отметил, что решение пригласить Хунку принял только офис спикера, а извинения были правильным поступком. Глава МИД Канады Мелани Жоли призвала спикера уйти в отставку из-за утраты доверия.

Появление ветерана СС в парламенте Канады раскритиковали власти России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал произошедшее возмутительным. «Многие западные страны вырастили поколение, которое не знает, кто с кем воевал, ничего не знают об угрозе фашизма. Это чревато тем, что фашизм будет проявляться то там, то сям», — сказал он. МИД пообещал расширить санкции против Канады.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Канада Польша экстрадиция Украина
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