Посол России пригрозил уголовным делом и экстрадицией эсэсовца из Канады

Москва может потребовать от Оттавы выдать ветерана дивизии СС «Галичина», которого пригласили в парламент. О намерении добиться экстрадиции заявили и в Польше. Власти Канады извинились за инцидент

Олег Степанов (Фото: RogerRockcliffe / Wikimedia Commons)

Россия может завести уголовное дело и затем направить запрос об экстрадиции 98-летнего ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки, заявил российский посол в Канаде Олег Степанов, сообщается в телеграм-канале дипмиссии.

Скандал разгорелся 22 сентября, когда Хунку пригласили в канадский парламент во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Спикер палаты общин Энтони Рота представил его как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Впоследствии спикер извинился и подал в отставку. Свои извинения принес и премьер Канады Джастин Трюдо, указав, что ветерана чествовали, не зная контекста, и это стало болезненным для пострадавших от нацистов.

Вопрос об экстрадиции подняли власти Польши. Минобразования республики попросило проверить документы, не разыскивается ли Хунка за преступления против польского народа или поляков еврейского происхождения, что может стать основанием для запроса о выдаче ветерана СС Варшаве.

Ярослав Хунка служил в 14-й добровольческой дивизии СС «Галичина», набранной из украинских добровольцев и принимавшей участие во Второй мировой войне на стороне Германии в 1943–1945 годах.



Члены дивизии причастны к убийствам мирных поляков и евреев, войска СС, в которую она входила, признаны Нюрнбергским трибуналом преступной организацией. После войны подразделение оказалось в английской зоне оккупации, бойцов на время поместили в лагеря для пленных, а затем отпустили, не выдав СССР. Офис Зеленского резко критически относится к сторонникам «Галичины». В 2021 году они провели первый марш в центре Киева, он оказался малочисленным. «Категорически осуждаем любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне», — подчеркнули в офисе Зеленского.

Возмущение произошедшим выразили и в России. МИД назвал ситуацию «заигрыванием с нацизмом» и пообещал расширить ограничительные меры против Канады. «Многие западные страны вырастили поколение, которое не знает, кто с кем воевал, ничего не знают об угрозе фашизма. Это чревато тем, что фашизм будет проявляться то там то сям», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он обвинил Киев в «пристрастии» к нацизму.

«Мы, конечно, выступаем против любого чествования людей, которые активно участвовали в деятельности нацистов во время Второй мировой войны», — отреагировал офис генсека ООН.