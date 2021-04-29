В центре Киева прошел марш националистов в память о дивизии СС «Галичина»

Фото: Анна Марченко / ТАСС

Сторонники дивизии СС «Галичина» прошли по центру Киева, сообщает «Страна.ua».

В «Марше вышиванок» в честь дня создания дивизии накануне приняли участие около сотни человек. Они прошлись от Арсенальной улицы до площади Независимости. Шествие длилось полчаса. Полиция перекрыла часть улиц.

Дивизия СС «Галичина» была создана во Львове в 1943 году. Костяк дивизии составляли украинские националисты.

В мае 2020 года суд в Киеве признал нацистской символику 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина», сообщал депутат Верховной рады Максим Бужанский. В суд обратилась глава издательства «Сакцент плюс» Наталья Мясникова, которая оспаривала слова директора Института национальной памяти Владимира Вятровича. Вятрович в ответ на запрос издания «Страна.ua» говорил, что использование символики дивизии «Галичина» не запрещено на территории Украины.