Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции из Канады ветерана СС

Экс-боец СС Гунько в сентябре был приглашен в канадский парламент, премьеру страны пришлось извиниться за случившееся. Шойгу потребовал привлечь эсэсовца к ответственности, поскольку преступления нацистов не имеют срока давности

Сергей Шойгу (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Россия и Белоруссия могут направить обращение для экстрадиции из Канады бывшего военнослужащего дивизии СС Ярослава Гунько (Хунки), который в сентябре выступил в парламенте страны. Проработать этот вопрос на закрытой части совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии поручил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

«С учетом официального признания правительством Канады и международными организациями принадлежности Ярослава Гунько к военным преступникам, как бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина», поручаю оперативно проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к канадским властям, а также в Интерпол на его экстрадицию для проведения публичного судебного процесса», — сказал он.

По словам Шойгу, факты участия Гунько «в зверствах» в Львовской области, в том числе в геноциде евреев и поляков, дают основания «требовать его выдачи для привлечения к ответственности», так как у этих преступлений нет сроков давности.

22 сентября 98-летний Гунько был приглашен в парламент Канады во время визита в Оттаву президента Украины Владимира Зеленского. Бывшего эсэсовца представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Ситуация вызвала осуждение со стороны России, Белоруссии, Польши, ООН. После этого спикер канадского парламента Энтони Рота, который представлял эсэсовца, решил уйти в отставку. Премьер-министр Джастин Трюдо извинился за чествование Гунько, сказав, что те, кто был на мероприятии и аплодировал бывшему бойцу СС, «не осознавали контекста».

Посол России в Канаде Олег Степанов предупреждал, что Москва может инициировать уголовное дело и потребовать экстрадиции Гунько. Об этом же заявляли польские власти.

Президент Владимир Путин, комментируя случившееся, назвал на тот момент уже бывшего спикера парламента Канады Роту либо «идиотом» (если политик не понимал, что Гунько, сражаясь против русских, был на стороне Адольфа Гитлера), либо «негодяем» (если он понимал, что Гунько был сторонником нацистов, и при этом называл его героем Украины и Канады).