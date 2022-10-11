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Spiegel узнал о передаче Украине первой немецкой системы ПВО IRIS-T

Киев договорился с Берлином о поставке четырех систем ПВО IRIS-T SLM в начале октября. После массовых ракетных обстрелов Украины глава Минобороны ФРГ пообещала передать первую такую систему в ближайшие дни
Iris-T SLM
Iris-T SLM (Фото: imago-images.de / Global Look Press)

Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T SLM, передача состоялась во вторник недалеко от польско-украинской границы. Об этом со ссылкой на источники сообщает Spiegel.

О договоренности по передаче Киеву четырех IRIS-T стоимостью €140 млн каждая в начале октября сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. После массовых ракетных обстрелов энергетических и военных объектов на территории Украины 10 октября она заявила, что первую IRIS-T ФРГ поставит в течение нескольких дней.

Самоходные зенитно-ракетные установки IRIS-T SLM разрабатывались с 2007 года, впервые систему успешно протестировали в 2014 году. Дальность пуска IRIS-T — до 40 км, а потолок — до 20 км. Возможна как самостоятельная работа, так и дежурство в рамках эшелонированной системы ПВО.

В комплексе используются ракеты класса «воздух — воздух» IRIS-T. Они оснащены инфракрасной головкой самонаведения и твердотопливным двигателем, способным разгонять ракету до скорости 3 Маха.

Утром 10 октября украинские власти сообщили о взрывах в ряде регионов, в том числе в Киеве. Ракетные удары по украинским объектам были нанесены после подрыва грузовика на Крымском мосту. В результате были повреждены объекты критической инфраструктуры, возникли перебои с электричеством и водоснабжением, мобильной связью и интернетом. Минобороны России отчиталось о достижении цели после нанесения «массированных ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины».

Президент России Владимир Путин, говоря о нанесении ракетных ударов по «объектам энергетики, военного управления и связи Украины», подчеркивал, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими. Так, помимо диверсии на Крымском мосту Путин обвинил украинские спецслужбы в подготовке терактов на Курской АЭС и «Турецком потоке». Серьезных последствий теракта удалось не допустить, добавил он.

В МИД России неоднократно подчеркивали, что поставка дальнобойных или более мощных орудий Киеву станет для Москвы «красной линией».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
ПВО Германия Военная операция на Украине ракетные удары
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