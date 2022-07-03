Шольц словами «никто не знает» оценил сроки операции России на Украине
Продолжительность спецоперации России на Украине никому не известна, однако российские власти обладают значительными ресурсами для ее ведения, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью CBS.
Канцлера спросили, может ли российская операция продолжаться «годами». «Никто на самом деле не знает», — ответил Шольц.
«Пожалуй, он [президент России Владимир Путин] лидер очень великой страны, где живет много людей, с большими ресурсами, <...> так что он сможет продолжать <...> действительно долго», — продолжил канцлер Германии.
В ходе интервью Шольца также спросили, верит ли он в то, что Владимир Путин «остановится на Украине». «Я думаю, что все, что мы делаем, поможет ему понять, что это не работает и что он не добьется успеха», — заявил канцлер на это.
В начале марта министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что операция на Украине продолжится до достижения поставленных целей. Объявляя о ее начале в конце февраля Путин назвал целями «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту жителей Донбасса от «геноцида», проводимого, по мнению Москвы, властями Киева.
Спустя месяц, в начале апреля, представитель российского президента Дмитрий Песков выражал надежду на то, что операция завершится в «обозримом будущем». «Мы надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем, операция достигнет своих целей или закончится переговорами между российской и украинской делегациями», — говорил он.
Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь рассчитывает на завершение конфликта к концу года, до начала зимы, писал в конце июня Reuters со ссылкой на источники.
Тогда же Кремль заявлял, что Киев может добиться прекращения боевых действий «до конца суток текущих», если отдаст приказ военным сложить оружие и выполнит условия Москвы.