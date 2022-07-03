Шольц словами «никто не знает» оценил сроки операции России на Украине

Канцлер Германии признал, что продолжительность военных действий на Украине не известна, однако подчеркнул, что у России есть значительные ресурсы, поэтому продолжаться они могут «действительно долго»

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Продолжительность спецоперации России на Украине никому не известна, однако российские власти обладают значительными ресурсами для ее ведения, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью CBS.

Канцлера спросили, может ли российская операция продолжаться «годами». «Никто на самом деле не знает», — ответил Шольц.

«Пожалуй, он [президент России Владимир Путин] лидер очень великой страны, где живет много людей, с большими ресурсами, <...> так что он сможет продолжать <...> действительно долго», — продолжил канцлер Германии.

В ходе интервью Шольца также спросили, верит ли он в то, что Владимир Путин «остановится на Украине». «Я думаю, что все, что мы делаем, поможет ему понять, что это не работает и что он не добьется успеха», — заявил канцлер на это.

В начале марта министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что операция на Украине продолжится до достижения поставленных целей. Объявляя о ее начале в конце февраля Путин назвал целями «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту жителей Донбасса от «геноцида», проводимого, по мнению Москвы, властями Киева.

Спустя месяц, в начале апреля, представитель российского президента Дмитрий Песков выражал надежду на то, что операция завершится в «обозримом будущем». «Мы надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем, операция достигнет своих целей или закончится переговорами между российской и украинской делегациями», — говорил он.

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Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь рассчитывает на завершение конфликта к концу года, до начала зимы, писал в конце июня Reuters со ссылкой на источники.

Тогда же Кремль заявлял, что Киев может добиться прекращения боевых действий «до конца суток текущих», если отдаст приказ военным сложить оружие и выполнит условия Москвы.