Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 56,36 (+1,72) Инвестиции, 01 июл, 16:45
Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 53,77 (+1,26) Инвестиции, 01 июл, 16:45
Полиция сообщила о погибших при стрельбе в ТЦ Копенгагена Общество, 23:03
Шольц словами «никто не знает» оценил сроки операции России на Украине Политика, 22:59
Не смотря по сторонам: самый высокий риск использования смартфона Партнерский проект, 22:33
В небоскребе рядом с «Москва-Сити» произошел пожар Общество, 22:10
Гол Кассьерры в дебютном матче помог «Зениту» обыграть чемпиона Сербии Спорт, 21:59
В Израиле суд отменил решение МВД об ограничении на въезд для украинцев Общество, 21:58
Минобороны Британии сообщило о взломе своих страниц в соцсетях Технологии и медиа, 21:52
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 21:44
Кубок Африки по футболу перенесли из-за наводнений в Кот-д'Ивуаре Спорт, 21:24
Сотрудники пляжа в Сочи избили молодого человека Общество, 21:23
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:05
Умер актер Сергей Сосновский Общество, 21:05
Шесть человек погибли при обрушении ледника в Италии Общество, 20:58
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным людоманией Партнерский проект, 20:55
Военная операция на Украине ,  
0 

Шольц словами «никто не знает» оценил сроки операции России на Украине

Канцлер Германии признал, что продолжительность военных действий на Украине не известна, однако подчеркнул, что у России есть значительные ресурсы, поэтому продолжаться они могут «действительно долго»
Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости
Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Продолжительность спецоперации России на Украине никому не известна, однако российские власти обладают значительными ресурсами для ее ведения, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью CBS.

Канцлера спросили, может ли российская операция продолжаться «годами». «Никто на самом деле не знает», — ответил Шольц.

«Пожалуй, он [президент России Владимир Путин] лидер очень великой страны, где живет много людей, с большими ресурсами, <...> так что он сможет продолжать <...> действительно долго», — продолжил канцлер Германии.

В ходе интервью Шольца также спросили, верит ли он в то, что Владимир Путин «остановится на Украине». «Я думаю, что все, что мы делаем, поможет ему понять, что это не работает и что он не добьется успеха», — заявил канцлер на это.

Reuters узнал о стремлении Зеленского завершить конфликт до начала зимы
Политика
Фото:Christopher Furlong / Getty Images

В начале марта министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что операция на Украине продолжится до достижения поставленных целей. Объявляя о ее начале в конце февраля Путин назвал целями «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту жителей Донбасса от «геноцида», проводимого, по мнению Москвы, властями Киева.

Спустя месяц, в начале апреля, представитель российского президента Дмитрий Песков выражал надежду на то, что операция завершится в «обозримом будущем». «Мы надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем, операция достигнет своих целей или закончится переговорами между российской и украинской делегациями», — говорил он.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции
Pro
Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу
Прогнозы
Pro
Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу
Инструкции
Pro
Фото: Denis Doyle / Getty Images Новые киберриски: как оценить и во что вкладываться в первую очередь
Статьи
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
Импортозаместить ПО и не выгореть: советы, которые помогут сберечь кадры
Инструкции
Pro
Фото: Ron Lach / Pexels 11 гаджетов, которые помогут улучшить сон
Статьи

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь рассчитывает на завершение конфликта к концу года, до начала зимы, писал в конце июня Reuters со ссылкой на источники.

Тогда же Кремль заявлял, что Киев может добиться прекращения боевых действий «до конца суток текущих», если отдаст приказ военным сложить оружие и выполнит условия Москвы.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия Олаф Шольц Украина операция России на Украине
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Глава Генштаба проверил задействованных в операции на Украине военных
Политика
Белый дом фразой «сейчас не время» оценил перспективу диалога по Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter