Шойгу объяснил замедление темпов операции на Украине

Министр заявил, что поставки оружия Украине ведут к затягиванию конфликта и увеличению числа жертв. По его словам, военная операция идет по плану

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Замедление темпов военной операции на Украине было сознательным решением, это необходимо для минимизации жертв среди гражданских, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран — участниц ШОС, передает ТАСС.

«При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно», — сказал Шойгу.

По словам министра, военная операция «идет по намеченному плану, все задачи будут выполнены». Шойгу также обвинил страны Запада в затягивании конфликта и росте числа жертв в связи с поставками оружия Украине.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Президент Владимир Путин объявил о начале военной операции ровно полгода назад — 24 февраля. По его словам, целями являются защита населения Донбасса, а также демилитаризация и «денацификация» Украины. За полгода российские военные взяли под контроль всю территорию Луганской народной республики, часть территории ДНР, частично Запорожье (без областного центра), а также Херсонскую область и часть Харьковской. После переговоров делегаций двух стран в марте российские военные покинули Киевскую и Черниговскую области. В конце июня Минобороны объявило о выводе войск с острова Змеиный в Черном море, ведомство назвало это решение «шагом доброй воли», демонстрирующим, что Москва не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу зерна с Украины.

В конце июня Путин говорил, что конечная цель операции — «освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России». Он призвал не говорить о сроках боевых действий и не «подгонять» военных.