Шойгу объяснил замедление темпов операции на Украине
Замедление темпов военной операции на Украине было сознательным решением, это необходимо для минимизации жертв среди гражданских, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран — участниц ШОС, передает ТАСС.
«При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно», — сказал Шойгу.
По словам министра, военная операция «идет по намеченному плану, все задачи будут выполнены». Шойгу также обвинил страны Запада в затягивании конфликта и росте числа жертв в связи с поставками оружия Украине.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Президент Владимир Путин объявил о начале военной операции ровно полгода назад — 24 февраля. По его словам, целями являются защита населения Донбасса, а также демилитаризация и «денацификация» Украины. За полгода российские военные взяли под контроль всю территорию Луганской народной республики, часть территории ДНР, частично Запорожье (без областного центра), а также Херсонскую область и часть Харьковской. После переговоров делегаций двух стран в марте российские военные покинули Киевскую и Черниговскую области. В конце июня Минобороны объявило о выводе войск с острова Змеиный в Черном море, ведомство назвало это решение «шагом доброй воли», демонстрирующим, что Москва не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу зерна с Украины.
В конце июня Путин говорил, что конечная цель операции — «освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России». Он призвал не говорить о сроках боевых действий и не «подгонять» военных.