В Кремле заявили, что Путин не обсуждал беспилотники с властями Ирана

Владимир Путин (слева) и Эбрагим Раиси (Фото: Wana News Agency / Reuters)

Президент Владимир Путин не обсуждал с властями Ирана вопрос поставки беспилотников, заявил «РИА Новости» помощник главы государства Юрий Ушаков. Эта тема не поднималась ни на переговорах с президентом Ибрахимом Раиси, ни с верховным лидером Али Хаменеи.

12 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что, по данным Вашингтона, Тегеран намерен в ускоренные сроки передать Москве до нескольких сотен беспилотников, в том числе способных нести вооружение. С его слов, Россия собирается использовать их в военной операции на Украине.

В иранском МИДе это не подтвердили.

Материал дополняется.