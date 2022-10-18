ЕС проведет расследование о возможной поставке иранских дронов России

Евросоюз введет санкции против Ирана, если подтвердится, что тот поставляет России беспилотники для использования в боевых действиях на Украине, заявил глава МИД Польши. Тегеран и Москва это отрицают

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Евросоюз намерен провести расследование, поставляет ли Иран беспилотники российской стороне для использования на Украине. Об этом сообщил глава МИД Польши Збигнев Рау после встречи министров стран ЕС в Люксембурге, передает WPolityce.

По словам Рау, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обсуждал этот вопрос с иранским министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахианом и «столкнулся с крайне категоричным отрицанием» того, что применяемые на Украине дроны поставлял Иран.

Несмотря на это, ЕС проведет расследование, и если выяснится, что беспилотники иранские, «среди министров иностранных дел стран ЕС есть консенсус», что против Тегерана нужно ввести санкции, добавил он.

США также подозревают Тегеран в поставке Москве дронов для использования в боевых действиях на Украине. «Ранее наши французские и британские союзники заявили, что поставка Ираном этих БПЛА России является нарушением резолюции 2231 Совета Безопасности ООН», — сообщил представитель Госдепартамента Ведант Патель (цитата по Reuters), добавив, что Вашингтон разделяет эту точку зрения. Резолюция 2231 одобрила ядерную сделку 2015 года между Ираном и «шестеркой» посредников: Великобританией, Китаем, Францией, Германией, Россией и США. Соглашение предусматривало снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы и гарантии, что он не будет создавать ядерное оружие.

Соединенные Штаты еще летом утверждали, что у Вашингтона есть информация о планах Ирана предоставить России до нескольких сотен беспилотников, в том числе способных нести оружие. В частности, говорил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, российская сторона интересовалась боевыми дронами Shahed-191 и Shahed-129. В иранском МИДе это не подтвердили, назвав обвинения США безосновательными, а представитель российского президента Дмитрий Песков назвал подобные сообщения вбросами. Помощник президента Юрий Юшаков говорил, что Владимир Путин в ходе визита в Тегеран в июле не обсуждал поставки беспилотников.

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Власти Украины в последние дни сообщают об атаках по объектам инфраструктуры при помощи дронов-камикадзе. О том, что некоторые из них совершены при помощи иранских беспилотников, говорит в том числе президент Владимир Зеленский, подчеркивая, что страна нуждается в современных системах ПВО.

10 октября российское Минобороны отчиталось о массированном ударе «высокоточным оружием большой дальности» по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Власти назвали этот шаг ответом на теракт на Крымском мосту, организатором которого ФСБ назвала Киев. Украинская сторона сообщила о жертвах и пострадавших. Были повреждены многие объекты инфраструктуры, из-за чего в некоторых регионах начались проблемы с электричеством и водоснабжением.

Российское министерство сообщало об ударах по объектам военного управления и системы энергетики Украины и в последующие дни. Например, 17 октября ведомство заявило, что российские военные использовали оружие большой дальности воздушного и морского базирования, «все назначенные объекты поражены».