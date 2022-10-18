ЕС проведет расследование о возможной поставке иранских дронов России
Евросоюз намерен провести расследование, поставляет ли Иран беспилотники российской стороне для использования на Украине. Об этом сообщил глава МИД Польши Збигнев Рау после встречи министров стран ЕС в Люксембурге, передает WPolityce.
По словам Рау, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обсуждал этот вопрос с иранским министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахианом и «столкнулся с крайне категоричным отрицанием» того, что применяемые на Украине дроны поставлял Иран.
Несмотря на это, ЕС проведет расследование, и если выяснится, что беспилотники иранские, «среди министров иностранных дел стран ЕС есть консенсус», что против Тегерана нужно ввести санкции, добавил он.
США также подозревают Тегеран в поставке Москве дронов для использования в боевых действиях на Украине. «Ранее наши французские и британские союзники заявили, что поставка Ираном этих БПЛА России является нарушением резолюции 2231 Совета Безопасности ООН», — сообщил представитель Госдепартамента Ведант Патель (цитата по Reuters), добавив, что Вашингтон разделяет эту точку зрения. Резолюция 2231 одобрила ядерную сделку 2015 года между Ираном и «шестеркой» посредников: Великобританией, Китаем, Францией, Германией, Россией и США. Соглашение предусматривало снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы и гарантии, что он не будет создавать ядерное оружие.
Соединенные Штаты еще летом утверждали, что у Вашингтона есть информация о планах Ирана предоставить России до нескольких сотен беспилотников, в том числе способных нести оружие. В частности, говорил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, российская сторона интересовалась боевыми дронами Shahed-191 и Shahed-129. В иранском МИДе это не подтвердили, назвав обвинения США безосновательными, а представитель российского президента Дмитрий Песков назвал подобные сообщения вбросами. Помощник президента Юрий Юшаков говорил, что Владимир Путин в ходе визита в Тегеран в июле не обсуждал поставки беспилотников.
Власти Украины в последние дни сообщают об атаках по объектам инфраструктуры при помощи дронов-камикадзе. О том, что некоторые из них совершены при помощи иранских беспилотников, говорит в том числе президент Владимир Зеленский, подчеркивая, что страна нуждается в современных системах ПВО.
10 октября российское Минобороны отчиталось о массированном ударе «высокоточным оружием большой дальности» по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Власти назвали этот шаг ответом на теракт на Крымском мосту, организатором которого ФСБ назвала Киев. Украинская сторона сообщила о жертвах и пострадавших. Были повреждены многие объекты инфраструктуры, из-за чего в некоторых регионах начались проблемы с электричеством и водоснабжением.
Российское министерство сообщало об ударах по объектам военного управления и системы энергетики Украины и в последующие дни. Например, 17 октября ведомство заявило, что российские военные использовали оружие большой дальности воздушного и морского базирования, «все назначенные объекты поражены».