Депутат Рады заявил о совещании по выборам в офисе Зеленского
19 сентября новый заместитель главы офиса президента Украины Виктор Микита провел совещание с председателями региональных отделений правящей партии «Слуга народа», посвященное выборам, сообщил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.
«Конечно, прям слово «выборы» никто не озвучивал, но говорили об избирательном процессе, как готовиться. Ну и в целом о подготовке к выборам», — написал он в телеграм-канале.
24 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение. С тех пор оно неоднократно продлевалось. Украинская Конституция запрещает проведение голосования в условиях военного положения. В результате не состоялись парламентские и президентские выборы, запланированные на октябрь 2023-го и март 2024-го.
Зеленский называл неприемлемыми широкие празднования и голосование на Украине, так как «все наши силы обороны живут совсем другими эмоциями». В частности, по его оценкам, для проведения президентских выборов требуются законодательные поправки и финансирование в размере $5 млрд. «Проводить выборы в кредит я не буду, забирать деньги от оружия тоже не буду», — говорил глава государства.
Вместе с тем он выражал уверенность в своем переизбрании на второй срок в случае, если бы голосование состоялось. Первый раз он одержал победу в 2019 году с результатом свыше 73% голосов.
Согласно результатам опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного в декабре прошлого года, 72% украинцев доверяют Зеленскому. При этом 39% респондентов заявили о полном доверии к президенту, а 33% сказали, что скорее доверяют ему, чем нет.
20 мая срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины должен был истечь. Из-за военного положения президентские выборы в стране, которые должны были состояться в марте, не проводились. После этого Путин заявил, что Москва не считает Зеленского легитимным президентом, ссылаясь на Конституцию Украины.
По словам российского президента, полномочия должны были перейти к Верховной раде, однако она не берет их на себя. Раду и ее спикера (на этой должности находится Руслан Стефанчук) Путин называл единственной легитимной властью на Украине. При этом он считает, что обращаться к Раде бессмысленно «в условиях узурпации власти правящей верхушкой».
Стефанчук отмечал, что Зеленский остается у власти законно, поскольку в ст. 108 украинской Конституции сказано, что президент Украины «выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента».
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