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Военная операция на Украине ,  
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Путин счел бессмысленным обращаться к Верховной раде

Сюжет
Военная операция на Украине
Все полномочия после истечения срока президентства Зеленского должны перейти к Раде, но она не берет их на себя, так как большинство в ней подчинены «так называемой правящей верхушке», заявил Путин
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Turar Kazangapov / Reuters)

Владимир Путин назвал бессмысленным возможное обращение России к Верховной раде в условиях «узурпации власти правящей верхушкой» в Киеве. Об этом он заявил на пресс-конференции в Астане после саммита ШОС.

«Обратиться к Раде, конечно, можно, но в условиях узурпации власти правящей верхушкой на Украине это бессмысленно, потому что большинство в Раде подчинено этой так называемой правящей верхушке», — сказал Путин.

Он убежден, что эта «верхушка» находится у власти незаконно. «И она даже не обращается в Конституционный суд за подтверждением своих полномочий. Как я уже говорил, в 2015 году Верховный суд Украины принял уже решение, что срок президентства на Украине ограничивается пятью годами и никаких причин для продления срока президентских полномочий в соответствии с Конституцией Украины не существует», — указал Путин.

По его словам, все полномочия должны перейти к Раде, но она не берет их на себя.

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Ранее Путин отмечал, что Москва считает единственной легитимной властью на Украине Раду и ее спикера (этот пост на данный момент занимает Руслан Стефанчук). Он сослался на Конституцию Украины: при военном положении продлеваются полномочия Рады, а не президента.

В ст. 111 Конституции определен порядок смещения президента Украины с должности в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

При этом в ст. 108 сказано: «Президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины».

Стефанчук в ответ подчеркнул, что Владимир Зеленский продолжает оставаться президентом в условиях военного положения в соответствии с Конституцией и рекомендовал «любознательным читателям» изучать текст Основного закона «не выборочно и обратить внимание на часть 1 статьи 108», которая гласит: «Президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины». «В демократических обществах это называется непрерывностью власти», — отметил спикер украинского парламента.

20 мая срок полномочий Зеленского на посту главы государства должен был истечь. Из-за военного положения президентские выборы в стране, которые должны были состояться в марте, не проводились.

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Елена Чернышова
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