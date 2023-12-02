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Военная операция на Украине ,  
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Залужный обогнал Зеленского в рейтинге доверия украинцев

Главком ВСУ Залужный опередил президента Зеленского в рейтинге доверия
Сюжет
Военная операция на Украине
Уровень доверия к главкому ВСУ достигает 82%, а к президенту — 72%, следует из данных опроса группы «Рейтинг»
Валерий Залужный и Владимир Зеленский
Валерий Залужный и Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Украинцы больше доверяют главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) генералу Валерию Залужному, чем президенту Владимиру Зеленскому, следует из результатов опроса социологической группы «Рейтинг». Их приводит издание «Страна.ua».

Так, согласно рейтингу, уровень доверия к Залужному достигает 82%, а к Зеленскому — 72% (главкому полностью доверяют 63% граждан Украины, скорее доверяют 19%, у украинского лидера — 39% и 33% соответственно).

Судя по данным «Рейтинга», доверие граждан Зеленский начал терять с июля 2023 года, отмечает издание.

В случае выборов, в которых участвовал бы и Зеленский, и Залужный, никто из них не одержал бы победы в первом туре (гипотетически за президента проголосовали бы 47,4% избирателей, а за главкома — 30,7%). Во втором туре голоса распределились бы почти поровну: 42% у Зеленского и 40% у Залужного.

Bloomberg в конце ноября со ссылкой на данные Киевского международного института социологии приводил иные данные: по версии КМИС, рейтинг одобрения Зеленского снизился с максимума военного времени в 91%, но по-прежнему остается высоким — 76%.

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Валерий Залужный&nbsp;и Владимир Зеленский

В ноябре журнал Economist писал о нарастающем внутреннем противостоянии между политическим и военным руководством Украины на фоне зашедшего в тупик контрнаступления. Издание утверждало, что отношения между Зеленским и Залужным описываются в их окружении как «ужасные». Генерал в интервью Economist в начале прошлого месяца заявил, что ситуация на поле боя зашла в тупик, и предупредил о риске перехода боевых действий в позиционные — статичные, изнурительные бои, которые могут затянуться надолго. Зеленский не согласился со словами главкома ВСУ о патовой ситуации на фронте.

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Политическое руководство Украины отрицает конфликт между президентом и главкомом ВСУ. «Никогда не было ни одного случая напряженности между политическим и военным руководством», — заявил спикер Верховной рады страны Руслан Стефанчук в интервью изданию Politico. По его словам, сообщения о разногласиях между украинским правительством и военными — это «слухи» и «российская пропаганда».

Президентские выборы на Украине должны пройти в марте 2024 года. Согласно украинскому законодательству, их проведение невозможно в условиях военного положения. Зеленский накануне заявил, что готов провести выборы, но большинство украинцев против этого.

Руководство России не раз говорило о провале наступления Киева и больших потерях Украины. Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц техники.

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Теги
Елена Чернышова
Валерий Залужный Владимир Зеленский рейтинг доверия
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