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Политика ,  
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На Украине военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram на работе

Украинское Минобороны еще в 2022 году говорило, что миллионы жителей страны подписаны на «связанные с Россией» телеграм-каналы. Глава ГУР Буданов объяснил нынешний запрет «вопросом национальной безопасности»
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Национальный координационный центр кибербезопасности Украины при СНБО запретил чиновникам и военным использовать Telegram на рабочих устройствах, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

«Было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий — операторов критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Вместе с тем есть исключения — «для лиц, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей».

В пресс-службе СНБО уточнили, что соответствующее решение было принято по итогам совещания НКЦК, в котором приняли участия представители основных силовых и цифровых министерств Украины.

На совещании присутствовал и глава украинской разведки Кирилл Буданов, который «привел обоснованные данные о наличии у российских спецслужб доступа к личной переписке пользователей Telegram, даже удаленных сообщений, а также их персональных данных». «Я всегда выступал и выступаю за свободу слова, но вопрос Telegram — это вопрос не свободы слова, но вопрос национальной безопасности», — заявил он.

В СНБО заявили о невозможности заблокировать Telegram на Украине
Технологии и медиа

Ранее Буданов неоднократно выступал за полный запрет Telegram на Украине, называя приложение «российским мессенджером». Он также призывал «офизичить» все телеграм-каналы. «Если ты хочешь вещать какие-то новости — пожалуйста, зарегистрируйся, чтобы все понимали, что это канал гражданина России или гражданина Украины. И тогда у него есть ответственность», — отмечал он.

Украинское Минобороны также поднимало тему регулирования Telegram в стране. Так, в ноябре 2022 года военное ведомство выразило озабоченность тем, что миллионы жителей страны подписаны на телеграм-каналы, которые, как считают в ведомстве, связаны с Россией. В министерстве тогда добавили, что эта аудитория только растет, и указали на использование мессенджера Москвой для проведения «информационных операций».

Вместе с тем руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко еще этой весной исключал возможность полного запрета мессенджера. «Запретить/заблокировать Telegram в Украине невозможно, и сейчас этот вопрос так не стоит. Поверьте, знаю, о чем говорю», — говорил он. Коваленко также заявил, что «проукраинские медиа в ТГ (Telegram. — РБК) выбили пророссийские каналы» из украинского информационного пространства. По его словам, это важная составляющая информационной безопасности страны.

Претензии к Telegram возникали и у российских властей: в 2018 году суд постановил заблокировать его из-за отказа предоставить ФСБ ключи дешифрования сообщений пользователей, но два года спустя ограничения сняли из-за готовности мессенджера «противодействовать терроризму и экстремизму», сообщал Роскомнадзор. В марте 2024 года, после теракта в «Крокус Сити Холле», в Кремле призвали основателя мессенджера Павла Дурова внимательнее следить за происходящим на платформе, чтобы Telegram «не превращался в инструмент в руках террористов».

Сам Дуров ранее рассказывал, что старается не приезжать в «крупные геополитические державы», такие как Россия, Китай и США. Он объяснил это тем, что работе мессенджера уделяют слишком много внимания ФБР и другие службы безопасности. Однако наибольшее давление на Telegram оказывали не правительства, а американские корпорации Apple и Google, подчеркнул Дуров. По его словам, корпорации «ясно дают понять», что, если Telegram не будет соблюдать их «рекомендации», мессенджер могут убрать из магазинов приложений.

24 августа основатель Telegram был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. Французские власти предъявили ему обвинения в отказе сотрудничать с властями, соучастии в распространении детской порнографии, сбыте наркотиков, мошенничестве в составе организованной группы, а также в соучастии в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций. Только по одному из этих обвинений бизнесмену грозит наказание до десяти лет лишения свободы. Спустя несколько дней Дурова отпустили из-под стражи под залог €5 млн. Он должен дважды в неделю отмечаться в полиции и не может покидать Францию.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Telegram Украина военные чиновники блокировка запрет Военная операция на Украине
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