Павлу Дурову грозит до 10 лет по одному из предъявленных обвинений

Только по одному из предъявленных Дурову обвинений ему грозит срок до 10 лет — за управление платформой для незаконных транзаций. Также его обвиняют в соучастии в распространении порнографии, наркотиков и других преступлениях

Основателю Telegram Павлу Дурову в парижском суде предъявили обвинения в об отказе сотрудничать с властями, соучастии в распространении детской порнографии, в сбыте наркотиков и мошенничестве в составе организованной группы, говорится в сообщении прокуратуры Парижа. Его опубликовал в Twitter (X) главред издания Valeurs Амаури Бреле.

Кроме того, Дуров обвиняется соучастии в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций (за это грозит максимальное наказание в виде 10 лет заключения и штрафа в размере €500 тыс.), предоставлении услуг криптологии, направленных на обеспечение функций конфиденциальности без соответствующего заявления, и импорт средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или проверки целостности без предварительного уведомления.

Дуров, которого отпустили под судебный надзор с требованием внести залог в размере €5 млн, также обязан дважды в неделю являться в полицейский участок и отмечаться.

В заявлении прокуратуры указано, что предварительное расследование началось в феврале 2024 года под руководством прокуратуры Парижа, а в июле было открыто дело. Прокуратура заявила о «практически полном отсутствии ответа Telegram на судебные запросы». В результате и было решено начать расследование.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа, куда он прилетел из Баку на частном самолете. Вместе с ним были телохранитель и девушка. Предположительно, это была блогер и коуч по криптовалютам Юлия Вавилова. Ее и телохранителя Дурова отпустили спустя два дня. По данным AFP, основатель Telegram планировал провести во французской столице как минимум один вечер и устроить ужин.

Маск потребовал от Макрона объяснений из-за задержания Дурова Политика

Кремль заявил, что готов помочь Павлу Дурову, поскольку у него вместе с французским остается и российский паспорт. Консульский доступ к основателю Telegram запросили и ОАЭ. Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался связывать дело Дурова с политикой, в его словах усомнился зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.