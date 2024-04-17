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Песков рассказал о пожеланиях к Дурову быть «очень-очень внимательным»

Песков — о работе Telegram в России: мы просили Дурова быть очень внимательным
Telegram продолжает работать в России, никаких запретительных решений не принималось, заявил Песков. Он также рассказал о просьбе к Дурову быть «очень-очень внимательным», чтобы мессенджер не стал инструментом в руках террористов
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Tucker Carlson / YouTube)

Российские власти обращались к руководству Telegram и лично Павлу Дурову с просьбой быть внимательными при работе мессенджера на территории России, чтобы он не превращался в инструмент в руках террористов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у российских властей вопросы к работе Telegram в России, Песков указал, что никаких решений по этому поводу не принималось. «Мы неоднократно высказывали пожелания к руководителям Telegram, в том числе и к Павлу Дурову, быть очень-очень внимательными и принимать необходимые меры с тем, чтобы Telegram, как высокотехнологичный и востребованный продукт, не превращался в инструмент в руках террористов», — сказал он.

Также Песков прокомментировал интервью Дурова Такеру Карлсону, где основатель Telegram в том числе рассказал, что платформа хочет оставаться нейтральной и не занимать чью-либо сторону — ни США, ни России, ни Китая. «Понятно, что в интервью он говорит о своем желании всем предоставлять равный доступ к этой платформе. Но вряд ли, наверное, эти слова распространяются на террористов. Мы должны все вместе бороться с этим отвратительным проявлением, с этим злом», — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Он добавил, что пока не ознакомился с полным интервью, но в конце рабочего дня обязательно это сделает.

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Павел Дуров и Такер&nbsp;Карлсон

В интервью Карлсону основатель Telegram также рассказал, что старается не приезжать в «крупные геополитические державы», такие как Россия, Китай и США. «Я езжу в страны, в которых уверен, что [их действия] соответствуют тому, что мы делаем, нашим ценностям», — сказал Дуров.

Он отметил, что работе мессенджера уделяют слишком много внимания ФБР и другие службы безопасности, «где бы в США мы ни находились». Однако наибольшее давление на Telegram оказывали не правительства, а американские корпорации Apple и Google, подчеркнул Дуров. По его словам, корпорации «ясно дают понять», что, если Telegram не будет соблюдать их «рекомендации», мессенджер могут убрать из магазинов приложений.

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Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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