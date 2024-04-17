Дуров рассказал, почему не приезжает в Россию, Китай и США

Павел Дуров сообщил, что старается не приезжать в страны, где власти проявляют повышенное внимание к Telegram. Платформа хочет оставаться нейтральной и не занимать чью-либо сторону, сказал бизнесмен

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Основатель Telegram Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону рассказал, что старается не приезжать в «крупные геополитические державы», такие как Россия, Китай и США.

«Я езжу в страны, в которых уверен, что [их действия] соответствуют тому, что мы делаем, нашим ценностям», — сказал Дуров. Предприниматель отметил, что у него есть возможность приехать в США, но он старается этого не делать, в том числе из-за повышенного внимания со стороны властей и ФБР.

Telegram не хочет быть политическим игроком, подчеркнул Дуров: «Мы хотим быть нейтральной платформой, беспристрастной, которая не занимает чью-либо сторону».

Дуров в 2014 году сообщил, что покинул Россию и не планирует возвращаться. Решение уехать он объяснял в тексте «Семь причин не возвращаться». Среди них предприниматель назвал «отсутствие честных и независимых судов» и «обилие противоречащих друг другу законов». В том же году Дурова уволили с поста гендиректора соцсети «Вконтакте», и он объявил о намерении заняться созданием новой платформы за рубежом.

В 2013 году основатель Telegram получил гражданство Федерации Сент-Китс и Невис, а осенью 2021 года — Франции. В последние годы он живет в Дубае, где находится штаб-квартира Telegram. В апреле 2022-го Forbes сообщил о просьбе предпринимателя не называть его российским бизнесменом. «Павел уехал из России много лет назад, и не собирается возвращаться», — отмечал его представитель.

Состояние Дурова журнал оценивает в $15,5 млрд.