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Задержание Павла Дурова ,  
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В деле Дурова оказалось 12 обвинений

Сюжет
Задержание Павла Дурова
Среди обвинений — соучастие в хранении и распространении детской порнографии и наркотиков, в мошенничестве, а также отказ от сотрудничества с властями и использование криптовалютных инструментов
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Павел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters)

Дело, по которому был задержан основатель Telegram Павел Дуров, было открыто 8 июля, в этом деле содержатся обвинения в 12 преступлениях в отношении «неназванного лица», сообщили в прокуратуре Парижа.

Среди этих обвинений: отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств, соучастие в мошенничестве в составе организованной группы, а также использование криптовалютных инструментов.

Срок задержания основателя Telegram может быть продлен максимум до 28 августа, сказали в прокуратуре. «Эта мера пресечения в виде содержания под стражей в полиции была продлена 25 августа 2024 года следственным судьей и может длиться до 96 часов (то есть до 28 августа 2024 года) в соответствии с процедурой, применимой к преступлениям, подпадающим под действие режима организованной преступности», — пояснили там.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Как сообщало агентство Reuters, Дурова задержали в рамках предварительного расследования, связанного с тем, что Telegram способствовал преступлениям из-за отсутствия модерации и отказа взаимодействовать с полицией. О том, что следствие считает предпринимателя соучастником незаконной деятельности в мессенджере из-за недостаточной, по мнению властей, модерации и отказа от сотрудничества с властями, ранее также сообщали французские СМИ, в частности TF1. Ему могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, преступлениями против детей.

Дуров был задержан вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел на своем частном самолете из Баку. Ордер был выдан управлением по делам несовершеннолетних (OFMIN, находится в ведении Нацполиции). Расследование ведут отдел жандармерии по кибербезопасности и отдел полиции по борьбе с мошенничеством, сообщал Reuters.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что основателя Telegram задержали в рамках «продолжающегося судебного расследования» и что это решение «ни в коем случае не политическое».

В Telegram подчеркнули, что платформа соблюдает законы ЕС, включая закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который предусматривает более строгие правила по борьбе с распространением дезинформации и незаконного контента для крупных платформ. Там заявили, что Дурову «нечего скрывать» и что он часто путешествует по Европе. «Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею», — убеждены в Telegram.

В Кремле не стали комментировать задержание Дурова и призвали «дождаться прояснения ситуации» с обвинениями.

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Павел Дуров Telegram обвинения Франция
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Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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