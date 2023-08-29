Медведев счел слова Киева об ударах по Крыму приближением апокалипсиса

Если Запад действительно одобрил удары Украины по Крыму, это станет «рафинированным casus belli» и даст России возможность действовать «против всех и каждого в странах НАТО», считает Медведев

Виды Крыма (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС)

Одобрение Западом ударов ВСУ по Крыму станет «рафинированным casus belli» для России, написал в своем Telegram зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Если западные государства действительно не возражают против атак на полуостров, «то это прямое юридически значимое доказательство соучастия Запада в войне против России» на стороне Украины, считает он. Это даст России возможность действовать в рамках jus ad bellum (право войны) «против всех и каждого в странах НАТО», пишет Медведев.



«Печально, увы. Предсказания апокалипсиса все ближе», — добавил зампред и привел несколько цитат. Одна из них — из «Откровения» Иоанна Богослова: «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них».

Также Медведев в заключение своего поста привел цитаты, которые приписывают Владимиру Ленину («Нас помнят, пока мы мешаем другим») и Никите Хрущеву («Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним»).

Так Медведев отреагировал на высказывание советника офиса президента Михаила Подоляка о том, что Запад поддерживает Украину в уничтожении «всего российского» на территориях, которые Киев считает оккупированными, «например в Крыму». «Я напомню, год назад, даже когда какие-то удары были по Крыму, все говорили: нет-нет, давайте только без этого. Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают», — сказал он.

В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, после которого полуостров был присоединен к России. Украина и большинство других стран итоги голосования не признают; российские власти называют этот вопрос закрытым. Президент Владимир Путин заявлял, что условий для возвращения полуострова в состав Украины «не существует и не может существовать».

О поддержке ударов по военным объектам в Крыму говорила исполняющая обязанности первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд. На полуострове находятся «массивные военные сооружения», которые являются «законными целями», заявила она в феврале, добавив, что «Украина не будет в безопасности, если Крым как минимум не демилитаризован». В Кремле на это ответили, что слова Нуланд подчеркивают роль США как «главного провокатора международной напряженности». В российском посольстве заявили, что высказывание замгоссекретаря подтверждает непосредственную вовлеченность Штатов в конфликт.

Медведев ранее уже предупреждал, что, если Украина атакует российские объекты в Крыму, со стороны Москвы возможны «только удары возмездия». По его словам, в зависимости от угроз Россия готова применять все виды оружия. Глава Минобороны Сергей Шойгу обещал, что Россия будет наносить «незамедлительные удары по центрам принятия решений» на Украине в случае атак по российской территории, в том числе Крыму, ракетами Storm Shadow или HIMARS. Министерство не раз отчитывалось о ночных «ударах возмездия» по украинским объектам после взрывов на Крымском мосту прошлой осенью и 17 июля.