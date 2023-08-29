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Медведев счел слова Киева об ударах по Крыму приближением апокалипсиса

Медведев назвал согласие Запада на удары Киева по Крыму приближением апокалипсиса
Сюжет
Военная операция на Украине
Если Запад действительно одобрил удары Украины по Крыму, это станет «рафинированным casus belli» и даст России возможность действовать «против всех и каждого в странах НАТО», считает Медведев
Виды Крыма
Виды Крыма (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС)

Одобрение Западом ударов ВСУ по Крыму станет «рафинированным casus belli» для России, написал в своем Telegram зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Если западные государства действительно не возражают против атак на полуостров, «то это прямое юридически значимое доказательство соучастия Запада в войне против России» на стороне Украины, считает он. Это даст России возможность действовать в рамках jus ad bellum (право войны) «против всех и каждого в странах НАТО», пишет Медведев.

«Печально, увы. Предсказания апокалипсиса все ближе», — добавил зампред и привел несколько цитат. Одна из них — из «Откровения» Иоанна Богослова: «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них».

Также Медведев в заключение своего поста привел цитаты, которые приписывают Владимиру Ленину («Нас помнят, пока мы мешаем другим») и Никите Хрущеву («Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним»).

Так Медведев отреагировал на высказывание советника офиса президента Михаила Подоляка о том, что Запад поддерживает Украину в уничтожении «всего российского» на территориях, которые Киев считает оккупированными, «например в Крыму». «Я напомню, год назад, даже когда какие-то удары были по Крыму, все говорили: нет-нет, давайте только без этого. Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают», — сказал он.

В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, после которого полуостров был присоединен к России. Украина и большинство других стран итоги голосования не признают; российские власти называют этот вопрос закрытым. Президент Владимир Путин заявлял, что условий для возвращения полуострова в состав Украины «не существует и не может существовать».

О поддержке ударов по военным объектам в Крыму говорила исполняющая обязанности первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд. На полуострове находятся «массивные военные сооружения», которые являются «законными целями», заявила она в феврале, добавив, что «Украина не будет в безопасности, если Крым как минимум не демилитаризован». В Кремле на это ответили, что слова Нуланд подчеркивают роль США как «главного провокатора международной напряженности». В российском посольстве заявили, что высказывание замгоссекретаря подтверждает непосредственную вовлеченность Штатов в конфликт.

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Медведев ранее уже предупреждал, что, если Украина атакует российские объекты в Крыму, со стороны Москвы возможны «только удары возмездия». По его словам, в зависимости от угроз Россия готова применять все виды оружия. Глава Минобороны Сергей Шойгу обещал, что Россия будет наносить «незамедлительные удары по центрам принятия решений» на Украине в случае атак по российской территории, в том числе Крыму, ракетами Storm Shadow или HIMARS. Министерство не раз отчитывалось о ночных «ударах возмездия» по украинским объектам после взрывов на Крымском мосту прошлой осенью и 17 июля.

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Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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