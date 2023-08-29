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В ООН предупредили о приближении мира к ядерной катастрофе

Глава ГА ООН Чаба Кёрёши предупредил о наивысшем за 100 лет риске ядерной катастрофы
Глава ГА ООН предупредил о наивысшем риске ядерной катастрофы, в том числе из-за продолжающегося конфликта на Украине. Путин неоднократно заявлял, что Россия не намерена первой применять ядерное оружие
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Человечество приближается к грани глобальной катастрофы из-за угрозы применения ядерного оружия, которая сегодня выше, чем за последние 100 лет. Об этом заявил председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши.

По его словам, в 2022 году глобальные военные расходы достигли рекордных $2,2 трлн, а «повышенное недоверие, геополитическая конкуренция и растущее число вооруженных конфликтов» только увеличили риски для человечества.

«Мы видим множество признаков того, что ядерные арсеналы и возможности растут, что противоречит ДНЯО. Мы ближе, чем когда-либо в этом столетии, к глобальной катастрофе», — подчеркнул Кёрёши.

При этом он заявил об имеющих место «регулярных угрозах прибегнуть к ядерному удару» в контексте конфликта на Украине. Дипломат напомнил, что «ограниченной ядерной войны не существует», из-за чего полагаться на этот тип вооружений безответственно.

После начала российской спецоперации западные страны стали активно предоставлять военную помощь Киеву, в то же время подчеркивая, что их собственные силы не должны быть втянуты в конфликт.

Президент Владимир Путин ранее говорил, что угроза ядерной войны нарастает, но Россия не намерена первой применять ядерное оружие. Объявляя о начале частичной мобилизации в России 21 сентября, Путин отмечал, что США и Великобритания применяют «ядерный шантаж», но территориальная целостность страны будет защищена «всеми имеющимися средствами».

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13 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что передача Вооруженным силам Украины истребителей F-16, которые могут нести ядерное оружие, рассматривается Россией как ядерная угроза со стороны Запада.

В утвержденной президентом России ядерной доктрине перечислены следующие условия для применения такого оружия:

  • поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и/или ее союзников;
  • применение противником ядерного оружия и других видов оружия массового поражения по территориям России;
  • воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
  • агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
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