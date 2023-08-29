В ООН предупредили о приближении мира к ядерной катастрофе
Человечество приближается к грани глобальной катастрофы из-за угрозы применения ядерного оружия, которая сегодня выше, чем за последние 100 лет. Об этом заявил председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши.
По его словам, в 2022 году глобальные военные расходы достигли рекордных $2,2 трлн, а «повышенное недоверие, геополитическая конкуренция и растущее число вооруженных конфликтов» только увеличили риски для человечества.
«Мы видим множество признаков того, что ядерные арсеналы и возможности растут, что противоречит ДНЯО. Мы ближе, чем когда-либо в этом столетии, к глобальной катастрофе», — подчеркнул Кёрёши.
При этом он заявил об имеющих место «регулярных угрозах прибегнуть к ядерному удару» в контексте конфликта на Украине. Дипломат напомнил, что «ограниченной ядерной войны не существует», из-за чего полагаться на этот тип вооружений безответственно.
После начала российской спецоперации западные страны стали активно предоставлять военную помощь Киеву, в то же время подчеркивая, что их собственные силы не должны быть втянуты в конфликт.
Президент Владимир Путин ранее говорил, что угроза ядерной войны нарастает, но Россия не намерена первой применять ядерное оружие. Объявляя о начале частичной мобилизации в России 21 сентября, Путин отмечал, что США и Великобритания применяют «ядерный шантаж», но территориальная целостность страны будет защищена «всеми имеющимися средствами».
13 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что передача Вооруженным силам Украины истребителей F-16, которые могут нести ядерное оружие, рассматривается Россией как ядерная угроза со стороны Запада.
В утвержденной президентом России ядерной доктрине перечислены следующие условия для применения такого оружия:
- поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и/или ее союзников;
- применение противником ядерного оружия и других видов оружия массового поражения по территориям России;
- воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
- агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.