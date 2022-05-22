Глава генштаба США потребовал обновления армии из-за угрозы конфликта

Вооруженные силы США должны использовать модернизированные стратегии и оружие, чтобы при необходимости победить в глобальном конфликте. Об этом сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли выпускникам Военной академии США в Вест-Пойнте, передает AP.

Он заметил, что мир становится все более нестабильным, а великие державы планируют изменить глобальный порядок. Степень превосходства США быстро уменьшается, стране бросают вызов во всех областях ведения войны в космосе, море и воздухе.

США уже не является неоспоримой мировой державой, посчитал Милли. В Европе Соединенные Штаты сталкиваются с российской агрессией, а в Азии — с резким экономическим и военным ростом Китая, ядерными и ракетными угрозами Северной Кореи, на Ближнем Востоке и в Африке — «нестабильностью, исходящей от террористов», объяснил он.

Глава генштаба назвал очень сложной потенциальную войну с «неуловимыми врагами», ведением боевых действий в городах, которые требуют высокоточного оружия большой дальности и новых технологий.

«В мире, в который вы вступаете, потенциально может произойти серьезный международный конфликт между великими державами. И вероятность этого события увеличивается, а не уменьшается», — сказал Милли курсантам.

Поэтому американским военным придется изменить способ мышления и ведения боевых действий в войнах, которые будут отличаться от нынешних, отметил он. Им предстоит сражаться с роботизированными танками, кораблями и самолетами, что потребует навыков обращения с искусственным интеллектом, производства синтетического топлива и 3D-технологий, добавил Милли.

При этом военачальник возложил на будущих военных ответственность за поддержание мира, сдерживание и предотвращение войн между великими державами.

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