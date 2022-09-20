Медведев объяснил необходимость референдумов в Донбассе

Дмитрий Медведев (Фото: Global Look Press)

Проведение референдумов на территории Донбасса и других «освобожденных территорий» о вхождении в состав России необходимо для восстановления исторической справедливости. Об этом в своем телеграм-канале заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий, но и для восстановления исторической справедливости. Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер», — написал он.

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