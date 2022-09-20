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В ДНР предложили провести электронное голосование на референдуме

Общественная палата призвала как можно скорее организовать референдум. Ее глава Александр Кофман выступил за электронное голосование для граждан, которые живут в России или находятся на подконтрольной Киеву части региона
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Общественная палата ДНР выступит с инициативой об организации электронного голосования на референдуме о присоединении к России. Об этом в эфире канала «Россия 1» сообщил глава палаты Александр Кофман.

Он пояснил, что для граждан ДНР, которые сейчас живут в России, есть два варианта: проголосовать в посольстве в Москве или сделать это удаленно. Должны иметь возможность проголосовать и жители той части Донецкой области, котторая сейчас находится под контролем Украины, добавил Кофман. «Они никак не смогут попасть на нашу территорию, чтобы проголосовать, либо же выехать в Россию», — пояснил он.

По его словам, для проведения референдумов на «освобожденной» территории республик Донбасса все готово. «Теперь осталось только финализировать все эти процессы <...> и принять решение о дате», — сказал глава палаты.

Накануне Общественная палата подготовила открытое обращение к главе ДНР Денису Пушилину с инициативой о проведении референдума. «Пора стереть несуществующую границу между нашими государствами, как она давно стерта в наших сердцах, и провести референдум о вопросе вхождения Донецкой народной республики в состав Российской Федерации», — говорится в послании.

В Херсонской области призвали немедленно провести референдум
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Фото:Dan Mullan / Getty Images

Ранее с такой же инициативой выступила Общественная палата ЛНР. Пушилин после этого предложил главе этой республики Леониду Пасечнику начать совместную подготовку к голосованию.

Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля, а 24 февраля начала спецоперацию по «демилитаризации и денацификации Украины» и защите народа Донбасса от «геноцида киевского режима». После этого власти республик заявили о намерении войти в состав России.

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Даты референдумов пока не установлены. Источники РБК сообщали, что в Кремле рассчитывают до конца осени провести голосования в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и контролируемых Россией частях Запорожской и Харьковской областей. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что символично будет провести референдумы 4 ноября — в День народного единства.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
ДНР Референдум
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