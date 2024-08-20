Байден пообещал, что Харрис «не преклонится» перед Путиным

Байден, выступая на съезде Демпартии, не раз упомянул Трампа, раскритиковал внутреннюю и внешнюю политику своего предшественника, в том числе за «преклонение» перед Россией, и подчеркнул, что Харрис этого не сделает

Президент США Джо Байден на съезде Демократической партии в Чикаго назвал лучшим решением поддержать выдвижение Камалы Харрис на пост главы государства, заявив, что она — «жесткий, опытный и честный» деятель, который продолжит его политику. Выдержки из речи Байдена приводят Reuters, The New York Times и другие СМИ.

Байден пошутил, что Харрис, «как и многие из лучших наших президентов, также была вице-президентом». Эту должность она занимает с января 2021 года, а сам Байден был вице-президентом в 2009–2017 годах при Бараке Обаме.

В ходе выступления американский лидер затронул внешнюю политику США и назвал одним из своих достижений сплочение НАТО для борьбы с «российской агрессией» и поддержку Украины. Он вновь обвинил своего предшественника, кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа в «преклонении перед Россией». «Ни один главнокомандующий никогда не должен преклоняться перед диктатором так, как Трамп преклоняется перед Путиным. Я никогда этого не делал. И я обещаю вам, что Камала Харрис никогда этого не сделает, никогда не преклонится», — сказал он.

Байден прежде не раз называл российского президента «диктатором» и «тираном» и нелестно высказывался об их отношениях с Трампом. В Кремле эти заявления назвали абсолютно недопустимыми, отметив, что они «никак не красят» американского лидера. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков считает, что Байдену «стыдно должно быть» за употребление таких слов, хотя «подобные хамские заявления из уст главы государства вряд ли способны каким-либо образом уязвить главу другого государства».

В ходе выступления президент США напомнил об обещании своего предшественника в случае возвращения в Белый дом не быть диктатором, «за исключением первого дня» у власти. Тогда Трамп говорил, что воспользуется своими полномочиями, чтобы закрыть южную границу с Мексикой и расширить добычу нефти. Байден раскритиковал Трампа за его риторику в отношении иммигрантов, заявив, что демократы «не будут демонизировать их и утверждать, что они отравляют кровь Америки».

Возвращаясь к теме международных отношений, Байден заявил, что «неустанно работает» над прекращением войны между Израилем и ХАМАС и подготовкой плана, который устроил бы всех. «С обеих сторон гибнет много невинных людей», — сказал он.

Комментируя свое решение отказаться от переизбрания и выйти из гонки за пост главы государства, Байден заявил: «Для меня было честью всей жизни быть вашим президентом. Я люблю эту работу. Но больше всего я люблю свою страну» и добавил, что «прежде всего нужно победить Дональда Трампа». Ранее он говорил, что снялся с выборов в том числе для того, чтобы Демократическая партия могла полностью сосредоточиться на задаче не допустить возвращения Трампа в Белый дом.