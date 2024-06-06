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Байден заявил, что знает Путина уже «более 40 лет»

Байден заявил, что знает Путина уже более 40 лет, и вновь назвал его диктатором
Президент США, комментируя слова Путина о «прямом участии в войне» против России стран Запада, заявил: «Он беспокоит меня уже 40 лет» — и назвал российского лидера диктатором. В Кремле называли слова Байдена о Путине «хамскими»
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Julien De Rosa / Reuters)

Президент США Джо Байден в интервью ABC News заявил, что знает Владимира Путина уже «более 40 лет», и снова назвал его «диктатором».

Ведущий спросил американского лидера, беспокоят ли его слова Путина, который накануне заявил, что поставки дальнобойного оружия на Украину западными странами для ударов по территории России являются «прямым участием в войне» против нее. Тот ответил: «Я знаю его более 40 лет. Он беспокоит меня уже 40 лет. Он непорядочный человек».

Откуда Байден знает российского президента 40 лет, президент США не уточнил. Путин 40 лет назад работал в КГБ, в 1985 году он уехал в ГДР и проработал там до 1990 года. В те годы Байден был сенатором: в 1984 году он был переизбран в сенат на третий срок от штата Делавэр.

Байден не раз резко выступал в адрес Путина, называя его в том числе «диктатором» и «тираном». В сентябре прошлого года он говорил, что не склонится перед Путиным и другими «такими диктаторами», как сделал бы его предшественник и соперник на предстоящих президентских выборах Дональд Трамп. В Кремле тогда в ответ на вопрос о возможном ответе заявили, что Путин «никогда до такого уровня не опускается — до уровня личных оскорблений в адрес своих коллег».

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Джо Байден

В феврале американский лидер заявил, что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта».

Путин в ответ напомнил о своих словах о том, «кто для России лучше — Байден или Трамп»: «Он [Байден] человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ». Президент России счел, что был прав в своих замечаниях о Байдене. «Потому что он не может мне сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог». Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения. И эта реакция абсолютно адекватная, а значит, я был прав», — уверен он.

В Кремле в свою очередь подчеркнули, что американскому президенту «стыдно должно быть» за употребление таких слов, хотя «подобные хамские заявления из уст главы государства вряд ли способны каким-либо образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина».

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Джо Байден Владимир Путин диктатор
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