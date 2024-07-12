Кремль счел абсолютно недопустимыми высказывания Байдена о Путине

Джо Байден (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неуважительными и неприемлемыми оскорбления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.

«Считаем абсолютно недопустимым, непозволительным поведение для главы государства, когда он так неуважительно высказывается о главах других государств — я имею в виду его высказывание в отношении президента Путина. Для нас это неприемлемо», — передает слова Пескова корреспондент РБК.

Он также добавил, что это «никак не красит главу американского государства».

Речь идет о выступлении Байдена на пресс-конференции после саммита НАТО. Тогда он назвал Путина «кровожадным безумцем».

Президент США и прежде неоднократно оскорбительно высказывался в адрес российского президента. Тот в ответ упоминал фразу «кто как обзывается, тот так и называется», а его пресс-секретарь назвал оскорбления с американской стороны хамским заявлением и позором.