 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Кремль счел абсолютно недопустимыми высказывания Байдена о Путине

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неуважительными и неприемлемыми оскорбления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.

«Считаем абсолютно недопустимым, непозволительным поведение для главы государства, когда он так неуважительно высказывается о главах других государств — я имею в виду его высказывание в отношении президента Путина. Для нас это неприемлемо», — передает слова Пескова корреспондент РБК.

Он также добавил, что это «никак не красит главу американского государства».

Байден назвал Зеленского президентом Путиным
Политика

Речь идет о выступлении Байдена на пресс-конференции после саммита НАТО. Тогда он назвал Путина «кровожадным безумцем».

Президент США и прежде неоднократно оскорбительно высказывался в адрес российского президента. Тот в ответ упоминал фразу «кто как обзывается, тот так и называется», а его пресс-секретарь назвал оскорбления с американской стороны хамским заявлением и позором.

Теги
Персоны
Дмитрий Песков Джо Байден Владимир Путин
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Байден назвал Зеленского президентом Путиным
Политика
Байден оскорбительно высказался в адрес Путина после саммита НАТО
Политика
Bloomberg описал реакцию на то, как Байден спутал Зеленского с Путиным
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 95,68 (+0,36) Инвестиции, 11 июл, 17:37 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,13) Инвестиции, 11 июл, 17:37
Паслер назвал бездельниками чиновников в Орске из-за «потерянных» домов Политика, 14:41
Британский академик назвал лучший момент для переговоров России и Украины Политика, 14:38
Яровая предложила ужесточить миграционные законы в России Политика, 14:34
На Украине решили лишить госнаград экс-игрока сборной за работу в России Спорт, 14:31
Песков ответил на вопрос о послании Путина Трампу Политика, 14:27
Супернадежность и простота: какие мосты строят на ТЖД РБК и УК «Эльга», 14:22
Песков назвал очень опасными планы разрешить удары ракетами вглубь России Политика, 14:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Власти Германии распродали почти все конфискованные биткоины Крипто, 14:16
Песков назвал главное препятствие для вступления Турции в ШОС Политика, 14:08
Кремль назвал фейком статью CNN о плане убийства главы Rheinmetall Политика, 13:51
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек выставили на продажу особняк в Беверли-Хиллз Недвижимость, 13:45
Кремль счел абсолютно недопустимыми высказывания Байдена о Путине Политика, 13:44
Британский академик призвал направить индийских миротворцев на Украину Политика, 13:31
Ричард Саква — РБК: «Европа будет разрушена, если эскалация продолжится» Политика, 13:29