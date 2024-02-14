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Байден счел преклонением перед Путиным отказ Трампа защитить НАТО

Байден назвал преклонением перед Путиным отказ Трампа защитить НАТО от России
Трамп говорил, что угрожал стране НАТО не защитить ее при возможном нападении России, если они не будут платить взносы в альянс. Байден счел его слова позором и «приглашением» для вторжения российских сил в страны-члены блока
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он бы не стал защищать страну НАТО от России в случае, если союзник не выполняет финансовые обязательства перед блоком, «позорно» и «опасно», заявил нынешний американский лидер Джо Байден. Его слова приведены на сайте Белого дома.

«Трамп пригласил [президента Владимира] Путина вторгнуться в некоторые из наших стран-союзников по НАТО. Он сказал, что если союзник не потратит достаточно денег на оборону, он будет поощрять Россию, цитирую, «делать все, что они, черт возьми, захотят». <...> Ни один другой президент в нашей истории никогда не преклонялся перед российским диктатором», — заявил Байден и пообещал, что он этого тоже никогда не сделает.

Обязательство в рамках НАТО он назвал «священным» и отметил, что Трамп видит в нем «бремя», а не то, что альянс «защищает США и весь мир». Байден также напомнил о том, что пятая статья Североатлантического договора (согласно ей нападение на члена НАТО рассматривается как нападение на всех) применили только раз — когда США пережили теракты 11 сентября 2001 года. «Мы никогда не должны забывать об этом», — подчеркнул президент.

Генсек НАТО назвал опасными слова Трампа об отказе защитить от России
Политика
Дональд Трамп

Несколько дней назад Трамп, выступая на предвыборном митинге в Южной Каролине, заявил, что будучи главой государства он требовал от стран НАТО выполнить финансовые обязательства перед альянсом, в противном случае угрожая, что Соединенные Штаты не будут защищать союзников при возможном нападении России. По его словам, он говорил это в беседе с президентом некой «большой страны», название которой не приводится. По утверждению Трампа, после такого ультиматума «в НАТО потекли сотни миллиардов долларов».

Генсек организации Йенс Столтенберг указал, что подобные предположения подрывают безопасность альянса и США в частности.

Путин говорил, что утверждения о возможном нападении России на НАТО — это «чушь полная», Москва не имеет территориальных претензий к странам альянса.

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