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Политика ,  
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Байден назвал Трампа «собачонкой» Путина

Байден: Трамп является собачонкой диктатора-Путина, который все время винит США

Президент США Джо Байден вновь оскорбительно высказался в адрес российского коллеги Владимира Путина, назвав его диктатором, который «во всем винит Америку». Слова Байдена приводит The Hill.

Американский лидер также грубо охарактеризовал своего оппонента в президентской гонке, бывшего президента США Дональда Трампа.

«Вот кто такой Дональд Трамп — собачонка диктатора, который в первую очередь винит Америку. США никогда не станут похожи на путинскую Россию, мы не наделяем диктаторов полномочиями, мы не подрываем свободу», — отметил президент США.

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Джо Байден

Байден неоднократно выражал неуважение к Путину. После 75-го саммита НАТО, прошедшего в июле, он назвал российского лидера «кровожадным безумцем», который «двинулся маршем» на Европу.

Кремль счел характеристику Байдена неприемлемой. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что это «никак не красит главу американского государства».

Путин в ответ на одно из предыдущих оскорблений Байдена упомянул фразу «кто как обзывается, тот так и называется», а Песков назвал оскорбления с американской стороны хамским заявлением и позором.

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Джо Байден Владимир Путин оскорбления США Россия Дональд Трамп
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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