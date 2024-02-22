Песков назвал позором для США оскорбления Байдена в адрес Путина

Байден накануне вновь оскорбил российского президента, назвав его «сукиным сыном». Песков отметил, что Путин никогда не оскорблял других лидеров, а слова Байдена назвал хамскими и позорными для США

Джо Байден (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Слова президента США Джо Байдена о «сукином сыне» Владимире Путине — абсолютно хамские и являются позором для страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков телеведущему Павлу Зарубину.

Байден вновь оскорбил Путина на мероприятии по сбору средств в Сан-Франциско. «У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта. Но экзистенциальной угрозой человечеству является климат», — заявил американский президент.

«Подобные хамские заявления из уст главы государства вряд ли способны каким-либо образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина. Но это является огромным позором для самой страны, для США. Если президент страны использует такую лексику — это стыдно должно быть», — прокомментировал заявление Байдена Песков.

Он также отметил, что американский президент в угоду внутренним интересам демонстрирует поведение «голливудского ковбоя». По словам Пескова, сам Путин никогда Байдена не оскорблял.

За последние несколько лет Байден неоднократно позволял себе оскорбительные высказывания в адрес российского президента. Так, в марте 2021 года он согласился с утверждением о том, что Путин является убийцей. Президент России в ответ пожелал американскому коллеге здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало. «Я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается — тот так и называется», — заявил тогда Путин.

Песков ранее отмечал, что оскорбительные заявления Байдена сужают окно возможностей для налаживания отношений между Вашингтоном и Москвой.

